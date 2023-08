– LA NOTTE DI PERSEO – “BALLE SPAZIALI”: SERATA DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Proposte e riflessioni per stare con il naso all’insù e il cervello quaggiù

2 SETTEMBRE 2023 19:00 – 23:00 ANFITEATRO PARCO D’ARRIGO – PIAZZA LO COCO, PEDARA

Il Circolo UAAR di Catania organizza un evento pubblico, aperto a tutti, di intrattenimento e divulgazione scientifica. Si terrà a Pedara, alle pendici dell’Etna, il 2 Settembre 2023, dalle ore 19.00 alle ore 23.00. Il luogo concesso gentilmente dal Comune ospitante è l’anfiteatro del parco D’Arrigo, con ingresso da Piazza Lo Coco.

Sarà una serata dedicata alla “BALLE SPAZIALI”, che permetterà al pubblico un facile accesso alle risorse disponibili in materia di cultura scientifica e capacità di pensiero critico, in contrapposizione a miti, misticismi, credenze, superstizioni e false informazioni sull’Universo e sulla Vita. Il tutto con la preziosa partecipazione di docenti dell’Università di Catania e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Ci domanderemo anche perché “crediamo” e quali siano le condizioni della psicopatologia del soprannaturale, che sempre maggiormente induce i più a subire false notizie e spiritualismi, proposti e non filtrati dai social media (cosmogonie fantasiose, improbabili datazioni delle “creazioni”, presenze aliene e fuffe zodiacali).

I temi trattati avranno caratteristiche di divulgazione e quindi non richiederanno competenze particolari da parte del pubblico, sebbene la loro illustrazione sia affidata a relatori di grande prestigio e competenza.

Grazie all’intervento del Segretario nazionale UAAR, specifici momenti saranno dedicati al ricordo di Margherita Hack, indimenticato presidente onorario dell’associazione, e al suo contributo in materia di divulgazione scientifica e valorizzazione del pensiero razionale.

Al fine di realizzare sinergie e collaborazioni con associazioni “cugine”, oltre che con Istituti culturali e accademici, in grado di garantire qualità e laicità della conoscenza, il circolo Uaar di Catania ha invitato ad essere presenti il Gruppo Cicap Sicilia, l’Associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica e l’Arcigay Pegaso.

Luogo: Pedara (CT), Piazza Lo Coco

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.