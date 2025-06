Aperta la nuova call pubblica dell’artista Dario Denso Andriolo per una performance collettiva a Palermo il 17 giugno.

Specula Arborum – Una nuova call pubblica di Dario Denso Andriolo

Dopo “Nos Scandimus”, l’artista chiama 100 volti per un nuovo intervento collettivo





Dopo il grande successo di Nos Scandimus – la videoinstallazione realizzata nel 2024 con il coinvolgimento di 400 donne in un omaggio corale a Santa Rosalia – l’artista Dario Denso Andriolo lancia una nuova call pubblica: Specula Arborum.

L’intervento segna il secondo atto di un progetto che indaga il rapporto tra corpo, paesaggio e spiritualità urbana, all’interno del percorso di ricerca scientifica e artistica del PRIN PNRR 2022 “The Right Tree in the Right Town. Urban Forestry for People in Naples and Palermo”, coordinato a livello nazionale dalla prof.ssa Luciana Macaluso, Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Architettura.





Dario Denso Andriolo – artista visivo il cui lavoro intreccia arte pubblica, performance e visioni rituali – continua la sua ricerca sull’identità collettiva, attivando la cittadinanza attraverso la luce, il gesto e l’immaginario della foresta urbana.

La call, aperta il 6 giugno su Eventbrite, ha già raccolto un’ampia adesione.

Restano pochi slot disponibili per partecipare alla performance collettiva che si terrà:

Martedì 17 giugno 2025 presso il Convento di Santa Maria di GesùSantuario San Benedetto il Moro / Santuario San Benedetto il Moro

Salita Belvedere, 3 – Palermo

Prenotazione gratuita obbligatoria su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/specula-arborum-call-tickets-1393026924029





Partecipare è semplice:

Registrati su Eventbrite



Prenota il tuo orario per martedì 17 giugno 2025



Presentati al Convento di Santa Maria di Gesù all’orario selezionato



Compila e firma la liberatoria per l’uso delle immagini (ricorda di portare una fotocopia di un documento di identità)



Lasciati guidare da Dario Denso Andriolo in un’esperienza artistica unica







Una videoinstallazione tra luce, corpi e paesaggio

Specula Arborum è un progetto site-specific che trasforma l’esperienza urbana in osservatorio simbolico. La performance culminerà in una videoinstallazione collettiva allestita nell’Esedra adiacente al belvedere del Convento, spazio che diventa vestibolo simbolico d’ingresso alla selva.







L’opera si inserisce nel quadro di una ricerca interdisciplinare che coinvolge scienze urbane, arte pubblica e forestazione urbana, promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del PNRR e del programma europeo Next Generation EU.

La data dell’evento finale e vernissage sarà comunicata successivamente. IL RUOLO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Il progetto artistico Specula Arborum nasce all’interno di un articolato percorso di ricerca promosso dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, che ne accoglie e orienta lo sviluppo scientifico e metodologico. In dialogo con i temi della forestazione urbana, del corpo sociale e della trasformazione dello spazio pubblico, l’intervento artistico si pone come strumento complementare e sensibile di indagine, contribuendo ad amplificare la visione e il raggio d’azione della ricerca accademica.





Una rete di sostegni culturali

Specula Arborum è realizzato anche con il supporto della dott.ssa Anastasia De Marco di PAD Art District, della divulgatrice culturale Valeria Paci, curatrice del progetto e della pagina Instagram Walking in Palermo, e con la collaborazione del direttore della fotografia Paolo Castronovo di ICONA – Media & Events.

INFO RIEPILOGATIVE

SPECULA ARBORUM di Dario Denso Andriolo

a cura di Luciana Macaluso

Data della call: 17 giugno 2025

Luogo: Convento di Santa Maria di Gesù, Palermo

Partecipazione gratuita, su prenotazione

Registrazione obbligatoria su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/specula-arborum-call-tickets-1393026924029

www.darioandriolo.com





Dario Denso Andriolo

Dario Denso Andriolo è un artista visivo e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, il cui lavoro intreccia tradizione e innovazione attraverso installazioni immersive e opere monumentali. La sua ricerca artistica esplora il patrimonio culturale siciliano con un linguaggio contemporaneo, coniugando scultura, video mapping e riflessioni ottiche.

Tra le sue opere più rilevanti spicca Nos Scandimus (2024), un’installazione monumentale al Loggiato di San Bartolomeo che ha coinvolto 400 donne siciliane in un racconto collettivo su Santa Rosalia, trasformando l’architettura in un altare digitale. Nello stesso anno ha realizzato Gregoretti Experience al Palazzo Sant’Elia, un omaggio al Liberty siciliano, e Forme nel Verde a Siena, in collaborazione con Stefania Vichi, un’opera dedicata alla conservazione artistica.

Sempre nel 2024, ha ideato Lumen Urbis, una videoscultura site-specific esposta nella vetrina dello storico laboratorio Cittacotte, nel cuore del Cassaro di Palermo. Un’opera intima e luminosa, realizzata con l’artigiano Vincenzo Vizzari e curata da Anastasia De Marco, che ha acceso un dialogo collettivo tra luce, memoria e identità urbana.

Con Sicilia Reflection (2022), creata con la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama, Andriolo ha combinato suono e visione in un’esperienza sinestetica in collaborazione con il maestro Andrea Morricone. Al Gather Fest di Selinunte ha invece presentato una videoinstallazione nel Tempio di Hera, unendo tecnologia e storia.

A livello internazionale, ha esposto a Expo 2020 Dubai con Sicily, un’installazione immersiva sui mosaici siciliani, e ha collaborato con Epson Europa per eventi come l’ISE di Amsterdam e il Carrousel du Louvre a Parigi. Tra le sue opere più iconiche, Fiat Firmamentum (2021) al Palazzo dei Normanni fonde mosaici bizantini, scultura 3D e proiezioni digitali, creando un dialogo tra passato e futuro.

Andriolo continua a distinguersi per la capacità di fondere arte e tecnologia, offrendo esperienze immersive che celebrano la memoria e l’identità siciliana in contesti locali e internazionali.

Luogo: Convento di Santa Maria di Gesù, Salita Belvedere, 3 – Palermo, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.