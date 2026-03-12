La pasticceria artigianale palermitana, con gli esponenti di Confartigianato Dolciario Palermo, è stata protagonista di “Intelligenza Artigiana a Tavola”, l’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese che si è svolta l’11 marzo a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, a Roma.

All’evento, a rappresentare il capoluogo siciliano, c’erano il presidente di Confartigianato Dolciario Palermo, Fabio Loriano, con il vicepresidente Francesco Navetta e la consigliera Irene Navetta, a testimonianza dell’impegno condiviso della categoria nel promuovere e rappresentare il settore dolciario artigianale.





L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del presidente della Camera Lorenzo Fontana e del presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Marco Granelli. Nel corso del dibattito sono intervenuti anche Cristiano Gaggion, presidente di Confartigianato Alimentazione, padre Antonio Teodoro Lucente, presidente della Fondazione Engim, e la deputata Arianna Lazzarini.

Il confronto, coordinato dal giornalista del Tg1 Gianpiero Scarpati, ha visto anche la partecipazione degli allievi della Fondazione Engim, in un dialogo diretto tra nuove generazioni e mondo dell’artigianato.





A seguire, nella sala ristorante della Camera dei Deputati, si è svolta una degustazione guidata delle eccellenze artigiane italiane e di piatti regionali realizzati con prodotti Dop e Igp, presentati dagli imprenditori di Confartigianato Imprese.

La presenza della delegazione palermitana guidata da Fabio Loriano, insieme a Francesco Navetta e Irene Navetta, ha rappresentato un’importante occasione di promozione della tradizione dolciaria palermitana, simbolo di qualità, identità territoriale e innovazione nel panorama dell’artigianato alimentare italiano. Un momento di confronto e visibilità nazionale che conferma il ruolo strategico delle imprese artigiane nel valorizzare il patrimonio gastronomico del Paese.

