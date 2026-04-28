Dal 9 maggio al 11 luglio 2026, gli spazi di inizio ‘900 di MARTHA – Music ART House Academy a Palermo ospitano Accendere sigarette ai fantasmi, mostra personale del pittore Francesco Costantino (Palermo, 1986) curata da Federico Lupo e Martina Martire.

L’esposizione muove intorno al più recente, ampio e stratificato, ciclo di oli su carta dell’artista, punteggiato da due raccolte intense e colloquiali: Mele ed Agavi, piccoli formati che odorano in superficie di istanze novecentiste e affondano lenti negli archetipi della pittura. La narrazione si completa infine nel gioco di finestre e sfondamenti dell’ultima sala, una relazione a scatole cinesi con un nucleo di opere dipinte intorno gli anni ‘70 dalla madre dell’artista, la pittrice Laura Natangelo, su una rotta lirica che va da Casorati ad una matrice espressionista aspra e mediterranea. Una relazione questa, che si configura come dimensione in cui presenti alternativi collidono sulle pareti.





L’eredità è qui un tema centrale, e non soltanto nel rapporto obliquo con la materia pittorica, affare familiare e quotidiano per i due artisti. Nel testo che accompagna la lettura delle opere – prendendo in prestito alcune righe firmate nel 1969 del poeta Adriano Spatola – Federico Lupo scrive infatti: «Per il poeta [il pittore] l’eredità è un fatto scontato. […] Egli si sente in dovere di assumere a tutti i costi il ruolo di manipolatore del fantasma», determina quindi l’innesco dell’immagine come un sistema opaco di trasmissione di informazioni spettrali, esplorando le possibilità combinatorie della materia. L’eredità è in questa narrazione un organismo esausto, un organismo da montare e smontare nascondendo sotto il tappeto la struttura logica che sottostà al linguaggio.





Il titolo della mostra allude alla possibilità di compiere ancora azioni quotidiane per due, bruciare sigarette al cielo ed ingannare il tempo. Accendere sigarette agli amici pittori di un viaggio confidenziale, da Cézanne a Fiume, da Gauguin a Sironi.

La memoria è straniera, la pittura accade quando il pittore non ricorda più nulla di sé e si lascia attraversare.

Durata: 9 MAGGIO – 11 LUGLIO 2026

Ingresso: Gratuito. Visite su prenotazione.

Luogo: MARTHA – Music ART House Academy, Via Siracusa, 32, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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