Si è svolto mercoledì sera 18 marzo presso Gatsby Books il laboratorio di poetry therapy “Le parti di me che non mostro”, ideato e condotto da Valentina Giua, autrice e facilitatrice di scrittura poetica. L’incontro ha visto la partecipazione di quasi trenta persone, provenienti da percorsi, età ed esperienze differenti, riunite in un contesto di ascolto, espressione e condivisione profonda.

Il laboratorio, accompagnato dalla musica dal vivo di Fabio Costantino, compositore (in arte @tehdos), si è aperto con una fase di centratura corporea e respirazione guidata, finalizzata alla creazione di uno spazio sicuro e accogliente. Attraverso l’utilizzo di parole-seme – tra cui “Nascosto”, “Specchio rotto”, “Radice” e “La porta che non apro” – i partecipanti sono stati guidati in un processo creativo che ha unito disegno, scrittura e riflessione personale.





Momento centrale dell’esperienza è stato quello del “foglio che viaggia”: un esercizio di scrittura collettiva in cui ogni partecipante ha contribuito al testo dell’altro, generando un dialogo simbolico tra vissuti interiori e sguardi esterni, in un clima privo di giudizio e fondato sulla cura reciproca.

La fase conclusiva, dedicata alla condivisione, ha rappresentato un momento di particolare intensità emotiva. I partecipanti hanno dato voce a parti di sé spesso inesplorate o trattenute, affrontando tematiche legate alla vulnerabilità, alla rabbia e alla memoria personale. Alcuni contributi hanno evidenziato il valore trasformativo del riconoscimento delle proprie “ombre”, intese come elementi necessari al processo di crescita e consapevolezza.





“Questo approccio, naturale e profondamente umano, continua a dimostrare che la poetry therapy non è un’attività accessoria, ma uno strumento necessario di esplorazione interiore e connessione autentica”, ha dichiarato Valentina Giua.

Il laboratorio si inserisce in un percorso più ampio di promozione della scrittura poetica come pratica terapeutica e comunitaria, che l’autrice porta avanti attraverso incontri, reading e laboratori sul territorio.

Per informazioni sui prossimi eventi e attività: rinascimentopoetico.sicilia@gmail.com

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