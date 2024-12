Una conviviale di fine anno per celebrare l’amicizia tra i soci e annunciare i prossimi appuntamenti del 2025

Il Circolo Vernagallo, presieduto da Antonino Mannino, sceglie la Locanda San Giorgio in piazza Stazione a Carini, in provincia di Palermo, per il tradizionale scambio di auguri e chiudere il 2024 all’insegna degli obiettivi che da sempre ne contrassegnano l’attività: valorizzare le auto e moto d’epoca e le bellezze paesaggistiche, naturali e culturali dei territori.

L’evento, che si è tenuto domenica 15 dicembre alle 13:00 e a cui hanno partecipato oltre cento persone, ha rappresentato l’occasione per illustrare il programma di massima del nuovo anno, che prenderà il via a febbraio con la benedizione delle vetture nella borgata di Romitello, a Borgetto.

L’appuntamento più importante del 2025 è il XXIII Trofeo Vernagallo, che si terrà in Sicilia a giugno: il Circolo Vernagallo visiterà la provincia di Ragusa e i luoghi del Commissario Salvo Montalbano.

Un’opportunità unica per ammirare i tesori del Barocco tra Scicli e Modica, degustando anche l’ottimo e celeberrimo cioccolato prodotto nella zona.

Altri eventi si terranno tra aprile e settembre, attraversando luoghi come Menfi, Makari, Sciacca e Bagheria con le sue antiche ville e il Museo dell’Acciuga ad Aspra.

“Le manifestazioni del Circolo Vernagallo dedicate alle auto storiche – afferma il presidente Antonino Mannino – rappresentano molto più che un semplice raduno di veicoli d’epoca”.



“Sono una celebrazione del genio umano, dell’eleganza meccanica – aggiunge – e del patrimonio culturale che queste automobili portano con sé: ogni vettura racconta una storia unica, intrecciata con il progresso tecnologico, le mode e i momenti significativi della nostra società”.

“In un mondo in cui la mobilità sembra proiettata verso un futuro sempre più digitale ed ecologico – osserva – guardare al passato attraverso simili iniziative ci permette di riflettere sulle radici di un percorso straordinario: le nostre vetture storiche sono testimoni di un’epoca in cui l’ingegno e l’arte si fondevano per creare capolavori su quattro ruote”.

“Sono il simbolo di un’epoca – sottolinea – in cui ogni curva di un telaio e ogni ruggito di un motore erano il frutto di passione e dedizione: ecco perché gli eventi che portiamo avanti con le vetture storiche non sono soltanto un tributo al design e alla tecnologia, ma anche un’occasione per riscoprire valori intramontabili come il rispetto per la tradizione, la cura dei dettagli e la volontà di tramandare alle nuove generazioni un’eredità tangibile e vibrante”.

“Chiunque prenda parte al nostro sodalizio – afferma il presidente – in qualità di proprietario, appassionato o semplice curioso, contribuisce a mantenere vivo il fascino di un’epoca passata, trasformando queste giornate in momenti di condivisione e connessione”.

“Le manifestazioni del Circolo Vernagallo – conclude Antonino Mannino – nascono dunque con il desiderio di creare un ponte tra passato e presente, celebrando non solo i mezzi, ma anche le persone che li custodiscono e li amano: a chiunque partecipi, auguro di trovare ispirazione, emozione e un pizzico di nostalgia che ci ricordi quanto sia importante preservare la bellezza della nostra storia”.

Luogo: Locanda San Giorgio , piazza Stazione , CARINI, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 15/12/2024

Data Fine: 15/12/2024

Ora: 13:00

Artista: Antonino Mannino

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.