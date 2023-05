la Pro-loco Isola delle Femmine APS ed il Centro Italiano Femminile, propone “PROSPETTIVE INNOVATIVE PER LO SVILUPPO DI ANTICHI BORGHI”

di Press Service

29/05/2023

In occasione delle EU Green Week promossa dalla Commissione Europea, per la XIII edizione di CEREALIA, ComeUnaMarea Onlus in collaborazione con il Comune di Isola delle Femmine, il Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore, la Pro-loco Isola delle Femmine APS ed il Centro Italiano Femminile, propone “PROSPETTIVE INNOVATIVE PER LO SVILUPPO DI ANTICHI BORGHI”.

L’iniziativa che sarà realizzata nei giorni 2 e 3 giugno 2023, avrà come tema la valorizzazione dei borghi marinari attraverso la promozione di una tipologia di turismo che faccia coincidere, in modo moderno ed accattivante, l’identità culturale , le tradizioni enogastronomiche e le risorse naturali dei piccoli borghi marinari.

Isola delle Femmine, un piccolo comune alle porte di Palermo, sarà il protagonista dell’incontro.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.