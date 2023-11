Tre sedute di consiglio comunale sono state programmate nel corso della

prossima settimana.

Si comincia lunedì 6 novembre, alle 18, per discutere 3 argomenti: un ordine del giorno, a firma di Paolo

Romano, sull’acquisizione al patrimonio dell’Ente del tratto di Statale 115 ricadente nell’abitato di Cassibile;

una mozione firmata dal gruppo del Partito democratico (Angelo Greco, Massimo Milazzo e Sara Zappulla)

sullo stato dell’illuminazione pubblica in città; la proposta di adeguamento del gettone di presenza dei

consiglieri comunali.

La seconda seduta è prevista per l’indomani (7 novembre) alle 10, quando l’Aula tornerà a riunirsi per il

question time che prevede 24 interrogazioni.

L’ultimo appuntamento è fissato per giovedì 9 alle ore 18. Sarà nuovamente affrontata la questione del

dimensionamento scolastico, stavolta discutendo due distinte proposte: una della commissione competente

e una di Cosimo Burti.

