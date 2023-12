COMUNICATO STAMPA

Concerto – giovedì 28 dicembre ore 21 – Siracusa

“Il Parco per la città”

Direzione artistica di Lello Analfino

A Siracusa una grande festa in musica per salutare l’anno che verrà

con

Antonio Modica e i QBeta

Giovedì 28 dicembre, il Parco Archeologico di Siracusa in collaborazione con il Comune di Siracusa, in seno alla rassegna voluta dal Direttore del Parco, arch. Carmelo Bennardo, “Il Parco per la città”, darà vita ad una lunga serata in musica per salutare l’anno che verrà.

Il concerto, organizzato sotto la direzione artistica di Lello Analfino, inizierà alle ore 20.00, nella storica piazza Santa Lucia, e vedrà la partecipazione di due artisti straordinari che hanno trovato nelle loro radici, nell’appartenenza al proprio territorio e nel cantare l’amore, la forza motrice e creatrice che, sul grande palco, allestito per l’occasione, giovedì sera si tradurrà in una grande festa, in un mega concerto che sarà esplosione di musica e divertimento.

Antonio Modica, ragusano di nascita, ma Blues e Rock a stelle e strisce nell’anima è molto apprezzato per la sua musica rock popolare dal sapore mediterraneo. Il suo particolare timbro vocale segue importanti collaborazioni oltreoceano e riesce a mescolare il genere soul-pop al rock. Il suo spettacolo sarà la sintesi di vari generi musicali che hanno fatto la storia del soul e del blues, nazionale ed internazionale. Coinvolgerà il pubblico a cantare e a ballare con brani di Zucchero Sugar Fornaciari, ma anche con canzoni del repertorio di Aretha Franklin, Ray Charles e James Brown.

QBeta

Nel loro percorso creativo hanno sempre cercato di prendere le radici della cultura siciliana, musicale, simbolica, linguistica ed innestarla di suggestioni esterne, andando a coglierle in quello che è ormai diventato un luogo simbolico, un luogo dell’anima più che geografico, visto che geograficamente intesse fili che attraversano terre e oceani diverse. Una sonorità creativa la loro, con le radici ben infisse in Sicilia, ma che si nutre anche di terra ocra d’Africa, di vento meticcio latino/americano, dei ritmi sanguigni dei Balcani e della solarità Mediterranea che farà da sfondo a questa serata ricca di gioia e di speranza per il nuovo anno.

Ufficio stampa MCN Edizioni – Annalisa Castiglione – 3341692582 press@mcn-music.it a69.castiglione@gmail.com

Luogo: Piazza Santa Lucia a Siracusa

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.