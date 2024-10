Chiusa la festa dell’Alveria continuiamo con gli eventi legati all’Antica Noto.

Due eventi imperdibili, organizzati dal club Val di Noto avventura all’interno del progetto “La via maestra di Notho”

Venerdì 4 ottobre, alle ore 18:00, al Museo Civico nel Salone del Refettorio dell’ex monastero di Santa Chiara. Un interessante convegno su “La regia trazzera Noto Palermo”, un’antica viabilità che, sin dal medioevo, ha collegato la capitale Palermo con il suo capoluogo più remoto: Noto.

A parlarne i più importanti studiosi di viabilità storica in Sicilia: il professore Ferdinando Maurici, Soprintendente del Mare; l’architetto Luigi Santagati, storico e direttore di “Galleria”; i geologi, Vincenzo Belfiore e Corrado Nastasi, coordinatori delle esplorazioni; il professore Angelo Plumari storico del club Val di Noto. Affronteranno la storia, il viaggio, l’avventura, dalla nascita del progetto alla funzione delle regie trazzere; le esplorazioni fatte dal club Val di Noto in dieci anni; la viabilità storica in Sicilia.

Il racconto di una traversata: dalle coste al centro della Sicilia, via Caltanissetta, che tocca paesaggi mutanti e l’anima antica della nostra isola. Un viaggio nel tempo e nell’identità!





Sabato 5, alle ore 10:00, sempre al museo civico, monastero di Santa Chiara, nella nuova sala delle carte, saranno esposte le vedute dell’antica Noto, prima del terremoto, recentemente restaurate sotto il coordinamento dell’architetto Raffaele di Dio e l’alta sorveglianza della Soprintendenza di Siracusa. Vedute che hanno da sempre colpito l’immaginazione e suggestionato generazioni di appassionati cosi da accrescere la curiosità a comprendere l’antica città, oggi cumulo di rovine immerse nella vegetazione.

Due carte, una a china e l’altra ad acquerello, che dialogheranno con un’opera d’arte contemporanea e con frammenti di architettura “ritrovate” che ci faranno conoscere la qualità del costruito degli edifici che possiamo solo immaginare.

Una mostra che arricchisce l’offerta culturale della sezione medievale del Museo Civico di Noto e un’occasione per il suo rilancio.

Una presentazione alla presenza del sindaco Corrado Figura, del soprintendente Antonino Lutri, del direttore onorario Lorenzo Guzzardi, dei curatori Vincenzo Belfiore e Luca Licitra, dei presidenti del club Val di Noto Avventura Salvo Cataneo e dell’ISVNA Francesco Balsamo e del funzionario serv. museali Raffaele Di Dio.





Vincenzo belfiore 3357232848

Luogo: Museo Civico di Noto, Corso V. Emanuele , 149

