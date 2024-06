Rino Messina

La rivolta di Palermo. 8 luglio 1960

Prefazione di Alessandro Bellavista

Venerdì 14 giugno , alle 18.00, a Palermo (Villa Filippina, piazza San Francesco di Paola 18), si terrà la presentazione del nuovo libro di Rino Messina, La rivolta di Palermo. 8 luglio 1960 (Istituto Poligrafico Europeo).

Ne discuteranno con l’autore: Salvatore Nicosia, Beatrice Monroy e Piero Violante.

L’8 luglio 1960, in piena era Tambroni, Palermo è pronta a partecipare allo sciopero nazionale indetto dalla CGIL per protestare contro gli interventi polizieschi durante le manifestazioni popolari avutesi in altre città.

La manifestazione comincia in forma del tutto pacifica, ma viene improvvisamente e senza spiegazioni interrotta dalle forze dell’ordine. Ne nasce una protesta che provoca disordini e danneggiamenti; le inevitabili reazioni di polizia e carabinieri determinano un crescendo che dilaga in tutto il centro città. Il bilancio finale sarà di quattro morti e una sessantina di feriti. Si instaura un procedimento penale contro più di cinquanta dimostranti, quasi tutti arrestati in flagranza, per radunata sediziosa e altri reati. Le condanne saranno numerose.

Il libro approfondisce l’esame del processo nelle sue varie fasi, e ne ricava la possibilità di risalire a una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella operata in sede giudiziaria.

Luogo: Parco Villa Filippina, piazza San Francesco di Paola , 18, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/06/2024

Data Fine: 14/06/2024

Ora: 18:00

Artista: Rino Messina

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.