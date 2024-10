Soddisfazioni per la scuderia RO racing che, con Salvatore Arresta, ha vinto il ventinovesimo Slalom di Misilmeri. Mimmo Guagliardo e Jean Campeis stanno di mostrando tutto il loro valore conducendo le ostilità alla Cento Ore di Modena, che si concluderà il prossimo dieci ottobre. Grande rimonta per Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani, settimi al Rally Città di Pistoia.



E’ andato in archivio un nuovo fine settimana ricco di soddisfazioni per i colori della scuderia RO racing. Intanto ha preso il suo via la Cento Ore di Modena, dove a rappresentare il sodalizio siciliano ci sono Mimmo Guagliardo e Jean Campeis.

In Sicilia al ventinovesimo Autoslalom Città di Misilmeri trionfo di Salvatore Arresta che, con la sua Radical Pro Sport 1400, ha regolato egregiamente avversari altrettanto blasonati. Il successo della scuderia è stato corale, gli alfieri della squadra di Cianciana si sono imposti anche nella classifica riservata alle scuderie. In gara si sono distinti: Salvatore Mannino, con una BMW 2002 Ti, secondo del Secondo Raggruppamento, Yuri Floriani, con una Peugeot 106, terzo del Gruppo N e al successo nella classe N1400, Martino Pratile, con una Peugeot Xsi, terzo della classe N1400, Alice Gammeri, con una Renault Clio Williams, terza tra le Dame e seconda in N2000, Angelica Giamboi, con una Fiat X1/9, dominatrice tra le rappresentanti femminili e al successo in classe S5, Fabrizio Rinicella, con una Fiat 126 Giannini, quarto della S1, Alfredo Giamboi, con una Fiat X1/9 Coupé, primo del Gruppo Speciale e della S6, Marco Gammeri, con una Renault Clio RS E1 Ita, primo di Gruppo e classe, Emanuele Di Piazza, con una Fiat 600 Sporting primo di classe, Giuseppe Catalano, primo tra le E2SH LC con la sua Chevy Coupé Yamaha, Antonino Di Matteo, quinto della generale, con una Gloria C8 Suzuki, Giuseppe Giametta, con una Gloria Suzuki B5, primo della propria categoria.

Al Rally di Pistoia, nella gara valida per la Coppa Rally di Settima Zona, dopo essere incappati in una uscita di strada, Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani, a bordo di una Skoda Fabia Evo, hanno dato vita a una splendida rimonta coronata con il settimo posto della classifica generale.

Infine, alla settima Coppa Faro, valida per il Campionato Italiano Velocità in Salita Autostoriche CIVMS, che si è corsa a Pesaro, Giuseppe La Rocca con la sua Alfa Romeo GT 2000 si è imposto nella sua categoria.

Alla affascinante e blasonata Cento Ore di Modena che si concluderà giovedì 10 ottobre, Mimmo Guagliardo, in coppia con Jean Campeis, a bordo di una Porsche 911 del Secondo Raggruppamento, allestita nella sua factory, sta comandando la classifica provvisoria.





