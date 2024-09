Tutte le discipline arridono al successo per la scuderia RO racing. Nel fine settimana appena trascorso Michael Rendina e Veronica Modolo hanno vinto sia il Gruppo RC4N sia la classe Rally4 e l’Under25 al Rally del Rubinetto, dove hanno anche concluso a ridosso della “Top Ten”. A Imola nell’Aci Racing Weekend, nonostante una penalizzazione, Mimmo Guagliardo e Denny Zardo hanno vinto il Secondo Raggruppamento e sono saliti sul secondo gradino del podio della generale.



La scuderia RO racing continua costantemente a brindare al successo, settimana dopo settimana. Il weekend agonistico appena concluso ha regalato nuove soddisfazioni ai portacolori del sodalizio siciliano.

Al Rally del Rubinetto in provincia di Novara, nella gara valida per la Coppa Rally di Prima Zona, Michael Rendina e Veronica Modolo hanno vinto tutto quello che potevano vincere, facendo propri, a bordo della piccola Renault Clio, il Gruppo RC4N, la classe Rally4 e la classifica Under 25. Il driver laziale ha combattuto contro le più potenti vetture della classe Rally2 ed è anche riuscito a piazzarsi a ridosso della Top Ten. Il risultato fa ben sperare in vista del più gravoso impegno al Rally 1000 Miglia della prossima settimana.

A Imola all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, nell’ Aci Racing Weekend, Mimmo Guagliardo e Denny Zardo, a bordo della loro Porsche 911 RSR, allestita proprio dal pilota preparatore palermitano, hanno coronato una nuova impresa sportiva, imponendosi a mani basse nel Secondo Raggruppamento. Solo una penalizzazione, ha privato i due del successo in classifica generale, costringendoli forzatamente ad un ottimo secondo posto.

In Provincia di Frosinone, alla Cronoscalata Guarcino Campocatino, valida per il Campionato Italiano Velocità in Salita Autostoriche, a bordo della sua Peugeot 205 del Quarto Raggruppamento, Pier Paolo Caputo ha concluso al quarto posto di categoria.

Allo Slalom di Castell’Umberto, in provincia di Messina, Giuseppe Radici, con una Peugeot 106 RS Plus 1400, ha concluso al terzo posto di Gruppo e si è imposto nella propria classe, Alessio Truscello, con una Peugeot 106, si è piazzato al nono posto della classifica generale, imponendosi sia nel Gruppo A sia in classe A1400, Mario Radici, con una Renault Clio Williams, ha completato il podio della N 2000, Michele Radici, con una Renault Clio Williams, ha vinto la classe N 2000 e si è piazzato secondo nel Gruppo N e Francesco Pirri, con una Fiat 127, ha vinto la classe S3.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.