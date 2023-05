Il fine settimana agonistico appena iniziato vedrà gli alfieri della scuderia RO racing al via di quattro diverse discipline motoristiche. Rally, pista karting e salita vedranno i piloti del sodalizio di Cianciana tra i protagonisti.

Quattro diverse discipline motoristiche caratterizzeranno gli impegni agonistici della scuderia RO racing questo fine settimana. Si inizia oggi sabato venti maggio con la gara clou che prevede che a scendere in pista a Pergusa, in Sicilia, al 3° Trofeo Città di Enna, valido per il Campionato italiano auto storiche, ci sia su una Porsche 911 RSR il pilota preparatore siciliano Mimmo Guagliardo.

In Toscana al Rally degli Abeti in provincia di Pistoia, in una delle classiche della Patria del Rinascimento, Andrea Piccardo, in coppia con Nicola Perrone, continuerà, a bordo di una Peugeot 208 Rally4, il suo programma nella Coppa rally di sesta zona.

Ricomincerà invece dalla Cronoscalata Guarcino Campocatino, la rincorsa di Vincenzo Serse ad un nuovo titolo italiano di categoria tra le storiche. Il pilota Trapanese correrà nella gara laziale valida per il Campionato italiano velocità in salita auto storiche con la sua inseparabile Fiat 127 della classe TC 1150 del Terzo Raggruppamento.

Infine esordio stagionale nel Campionato italiano karting, nella tappa del Cremona Circuit per il giovane siciliano Daniele Schillaci che scenderà in pista con un kart della Lenzokart Novalux Racing Team.

