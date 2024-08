Rally, Salita e Slalom caratterizzeranno il fine settimana della scuderia RO racing. Al Rally del Tirreno Messina, valido per la Coppa Rally Nona Zona, rientro per Alessio Profeta che, dopo un anno di stop, proverà, insieme a Roberto Longo, la nuova Skoda Fabia RS. Diversi i portacolori della scuderia al via della sessantaduesima edizione della Svolte di Popoli, valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna. Un poker di assi degli slalom al via del ventesimo Città di Santopadre, valido per il Campionato italiano di specialità.

Tre gli appuntamenti agonistici, per i portacolori della scuderia Ro racing nel secondo fine settimana d’agosto, in cartello ci saranno tre diverse discipline: Rally, Salita e Slalom.

In Sicilia, alla ventunesima edizione del Rally Tirreno Messina, penultimo atto della Coppa Rally di Nona Zona, Alessio Profeta e Roberto Longo debutteranno sulla nuova Skoda Fabia Rs Rally2. Il pilota palermitano, assente dai campi di gara da circa un anno, sarà pronto a tornare sotto le luci della ribalta, nella gara che tante soddisfazioni gli ha regalato nelle edizioni passate. Sulle strade peloritane, a bordo della sua inseparabile Peugeot 208 di classe R2B, ci sarà Jerry Mingoia. Il giovane talento mussomelese avrà al suo fianco l’esperto Rino Calderone. Samuele e Giuseppe Spanò saranno al via, in classe RSPlus 1.6, con una Citroen C2 VTS. Martino Pratile e Giuseppe Rappa continueranno la loro esperienza in campionato con la piccola e mai doma Peugeot 106 della classe N1.

Allo Slalom Città di Santopadre, giunto alla ventesima edizione e valido per il Campionato Italiano Slalom, ci sarà un poker di abituali frequentatori della massima serie nazionale che vorranno lasciare il loro segno. Sulle strade della provincia di Frosinone Saverio Miglionico, con la sua Radical Prosport Suzuki della classe E2SC 1400, vorrà fare breccia nelle zone nobili della classifica. Il giovane Giuseppe Catalano, a bordo della sua Chevy Sedan 34 Yamaha, sarà tra i protagonisti della Under 23 e della categoria E2SH LC. Nel Gruppo Speciale, Alfredo Giamboi, con la sua Fiat X1/9 della classe S6, sarà pronto a mettere un suo nuovo sigillo tra le vetture che hanno fatto la storia della disciplina tra i birilli. Con la stessa vettura del padre, ma della classe S5, Angelica Giamboi vorrà ribadire la propria supremazia nella classifica di campionato riservata alle Dame.

Alla sessantaduesima Svolte di Popoli, una delle classiche della Velocità in Salita, valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna ci saranno tra le storiche: Bernardo Benenati e la sua inseparabile Volkswagen Golf della classe T1600 del Secondo Raggruppamento. Tra le moderne: Fabrizio Ferrauto, con una Peugeot 106, in classe N1400, Marcello Monti, con una Peugeot 106, in classe A1600, Angelo Monti, con una Mini Cooper JS, in classe RS Plus RST1.6, Emanuele Peotani, con una Peugeot 206 RC in classe RS2.0 e Gabry Driver, con una Mini Cooper, in classe RSPlus RSPTB2.0.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.