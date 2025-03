La scuola trapanese protagonista di un cambiamento sociale radicale per la sensibilizzazione della popolazione giovanile ai temi delle dipendenze e ai rischi delle devianze.

Mercoledì pomeriggio, al Liceo “Fardella-Ximenes” di Trapani, nel plesso di via Turretta, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della rete SHE (Schools for Health in Europe) e contestualmente del progetto “@LAB_School. Azioni a contrasto e prevenzione delle dipendenze”, nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025. L’incontro, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito XI di Trapani in collaborazione con l’ASP, mira a rafforzare il ruolo della Scuola come luogo privilegiato per la promozione della salute tra i giovani. All’iniziativa erano presenti tutti i Dirigenti Scolastici della provincia e i referenti della salute delle singole scuole.

Dopo il saluto della prof.ssa Antonella Ursino, Dirigente I.S. Fardella – Ximens, si sono aperti i lavori moderati dal prof. Francesco Ciulla, referente per lo Sport e la Salute dell’ufficio XI- A.T. di Trapani.

Il Dirigente Davide Nugnes, ha introdotto i lavori ricostruendo l’iter di costituzione della Rete illustrando obiettivi e finalità della policy provinciale siglata già nel settembre del 2024 in accordo con l’ASP di Trapani, l’Ufficio Scolastico, la scuola polo, l’Istituto “I e V Florio” e tutte le scuole della provincia di Trapani.

Per la Direzione Generale dell’Asp, erano presenti la dott.ssa Patrizia Ferro, Dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione e la dott.ssa Anna Giliberti, esperta in Peer education P.R.P. dell’Asp Trapani che hanno presentato gli esiti delle campagne di informazione co-progettate in seno alla rete e capillarmente attivate sul territorio dagli operatori dell’ASP; tra le più incisive per gli effetti prodotti quella di sensibilizzazione alla vaccinazione precoce.

Infine, la Dirigente dell’Istituto “I. e V. Florio”, Pina Mandina, coordinatrice provinciale della Rete SHE, ha presentato il progetto LAB_SCHOOL. Azioni a contrasto e prevenzione delle dipendenze, finanziato con la L.26/2024 dall’Assessorato Regionale alla Formazione e all’Istruzione che mira a sensibilizzare la popolazione scolastica attraverso le esperienze delle associazioni e le testimonianze dirette di vita, ricorrendo all’arte, alla creatività e al teatro, con ambienti di apprendimento coinvolgenti e momenti di riflessione e di confronto sulle conseguenze che l’uso di sostanze stupefacenti produce nei giovani e nelle loro famiglie.

Protagoniste ne sono tutte le scuole delle provincia di Trapani con azioni trasversali dal forte impatto emotivo tra cui uno spettacolo interattivo dal titolo ‘I ragazzi di Ballarò’, ideato e realizzato da Alessandro Ienzi – Raizes che si svolgerà al teatro antico di Segesta cui seguirà la forte testimonianza di Francesco Zavatteri, fondatore dell’Associazione “La Casa di Giulio”. Previsti anche laboratori di street art con l’artista Igor Palminteri Scalisi nelle scuole più a rischio di dispersione scolastica e collocate nei quartieri popolari.

Alle azioni trasversali seguirà una fase curriculare nelle scuole con il potenziamento di attività volte all’educazione all’affettività di contrasto al disagio sociale e personale dei giovani.

I lavori si concluderanno a dicembre nell’ambito di una manifestazione regionale che farà sintesi rispetto alle iniziative provinciali e ai risultati raggiunti.

Soddisfazione esprime il Dirigente dell’Ufficio Scolastico, Davide Nugnes, per la partecipazione e per il dibattito produttivo in seno alla conferenza. segno della vivacità delle scuole trapanesi e della capacità di lavorare sinergicamente insieme nell’interesse della comunità scolastica tutta e in particolare a supporto e delle fasce più a rischio.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.