E’ partito questa mattina dall’Its Fondazione Albatros e dall’IIS Antonello da Messina il tour istituzionale della senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo nelle scuole e negli Its della provincia Messinese. “Partire dagli Its e dall’istruzione tecnico professionale – ha spiegato la Senatrice Bucalo membro della commissione cultura e istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento istruzione del partito – è fondamentale se vogliamo puntare ad una formazione di qualità che risponda alle reali esigenze del mercato del lavoro. I dati sull’andamento del mercato del lavoro purtroppo sono chiari: mancano figure specializzate nel campo dell’industria tessile e delle confezioni ( 72%) , tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (70%). Oggi in molti settori di traino dell’economia italiana c’è un ritardo sia nella produzione che nella consegna dovuto anche alla mancanza di personale qualificato. L’Italia non può rischiare di perdere in maniera così drammatica competitività. Per questo diviene fondamentale lavorare su due direttrici: l’interconnessione tra l’offerta formativa e il mondo del lavoro in continua evoluzione e la lotta alla dispersione scolastica. Finalità che di fatto stanno alla base della riforma dell’istruzione tecnico-professionale che introduce il modello sperimentale di 4 anni collegati a 2 anni di ITS, ma anche all’Università o direttamente al mondo del lavoro. Una vera e propria rivoluzione del sistema formativo tecnico e professionale che ci pone alla pari con la gran parte dei Paesi Europei senza che questo, tengo a precisarlo, comporti una diminuzione della preparazione, anzi. Oggi all’ITS Albastros e all’Istituto Antonello, di cui ringrazio la presidente Antonella Sidoti e la dirigente Laura Tringali per la straordinaria ospitalità, ho trovato due realtà vivaci ed efficienti che, con grande competenza, rispondono proprio ad entrambe queste finalità.”





