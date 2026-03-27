Nel prestigioso anno di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, la città si prepara a vivere uno degli appuntamenti più identitari, emozionanti e partecipati della propria tradizione: la Settimana Santa a Gibellina 2026, promossa dall’Associazione Culturale Congregazione di Gesù e Maria, con il patrocinio del Comune di Gibellina.

Dal 29 marzo al 5 aprile 2026, celebrazioni liturgiche, processioni e riti della tradizione accompagneranno la comunità in un percorso di fede e devozione che culminerà nella mattinata di Domenica 5 aprile, giorno di Santa Pasqua, con l’evento più atteso del programma:

“Folate, colori e fuochi di Pasqua: Lu N’Contru di Gesù e Maria”

Domenica 5 aprile 2026, ore 11:30 – Piazza 15 Gennaio 1968 – Gibellina





Si tratta del momento centrale e più suggestivo della Pasqua gibellinese: un evento capace di unire spiritualità, tradizione popolare, emozione collettiva e spettacolarità visiva in una cornice unica.

Il rito del Lu N’Contru di Gesù e Maria sarà infatti accompagnato da una straordinaria folata di colori e da uno spettacolo pirotecnico diurno, che renderanno ancora più intenso e scenografico l’incontro tra i simulacri.

Ad amplificare il valore simbolico e visivo dell’evento sarà il contesto straordinario di Piazza 15 Gennaio 1968, dove la folata di colori si leverà sullo sfondo della Città di Tebe di Pietro Consagra e a ridosso della Torre Civica di Alessandro Mendini, in un dialogo unico tra rito, architettura, arte contemporanea e partecipazione popolare.





Proprio per questo, la Pasqua 2026 rappresenta anche una delle occasioni più belle per visitare Gibellina: vivere la Settimana Santa significa infatti immergersi non solo in una tradizione religiosa profondamente sentita, ma anche scoprire una città simbolo di rinascita culturale, oggi al centro dell’attenzione nazionale come Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.

Dopo il rito in piazza, alle ore 11:45, avrà luogo la Solenne Processione dei simulacri di Gesù e Maria verso la Chiesa Madre, lungo il seguente itinerario: Via F. De Roberto, Via Scarlatti, Via Brancati, Chiesa Madre.





La giornata pasquale si aprirà già dalle prime ore del mattino con:

ore 8:00 – “Tammuriniata”, sveglia del paese per le vie della città

ore 8:30 – “Suoni di Pasqua”, per le vie della città, a cura dell’Associazione Bandistica “G. Rossini” di Gibellina

ore 9:00 – Solenne Celebrazione Eucaristica, in Chiesa Madre

ore 10:00 – Cerimoniale di Benedizione dell’Angelo, in viale B. Joppolo, presso la Famiglia Fazzino Antonio

ore 17:00 – Solenne Celebrazione Eucaristica, in Chiesa Madre

Il programma della Settimana Santa 2026 si articolerà nei tradizionali appuntamenti liturgici:

29 marzo – Domenica delle Palme e della Passione del Signore

2 aprile – Giovedì Santo

3 aprile – Venerdì Santo

4 aprile – Sabato Santo

5 aprile – Domenica di Pasqua





La Settimana Santa a Gibellina si conferma così un appuntamento di grande valore religioso, culturale e comunitario, capace di custodire la memoria, rafforzare il senso di appartenenza e offrire a cittadini e visitatori un’esperienza autentica nel cuore della Pasqua siciliana.

Per seguire aggiornamenti e contenuti ufficiali:

Evento Facebook: https://fb.me/e/9c1vdBcU5

Pagina organizzatore: https://www.facebook.com/gesuemariagibellina

L’organizzazione ringrazia la cittadinanza, le attività, gli sponsor e tutti i collaboratori per le offerte e i contributi devoluti in onore di Gesù e Maria.

Oggi e sempre, W Gesù e Maria.

Luogo: Gibellina, Piazza 15 Gennaio 1968, GIBELLINA, TRAPANI, SICILIA

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