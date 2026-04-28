La pluripremiata scrittrice siciliana Giusi Russo, vincitrice, con il suo secondo romanzo Di notte, solo di notte, del Premio letterario-giornalistico Piersanti Mattarella 2025 e del Premio Nadia Toffa 2022, torna in libreria dal 28 aprile con Come un taglio nel vetro (Edizioni clandestine-gruppo Santelli, collana Narrazioni clandestine), un romanzo di formazione e memoria che attraversa gli anni ’70 in una Sicilia periferica, selvaggia e mitica, dove l’amore si fa ferita e l’essere sé stessi è un intimo campo di battaglia.





Selezionata al Premio Internazionale Città di Como 2025, sezione Inediti e da Casa Sanremo Writers 2026, l’opera, con un stile poetico che, fin dalle prime pagine, cattura e avvolge il lettore, ci conduce nella degradata periferia di Borgo Venturi, dove si incontrano le esistenze di due bambine, Anna e Lucia, anime segnate da un passato di perdite e di abbandoni.

Anna, fragile e geniale, coltiva la musica come unica via di salvezza. Lucia porta dentro di sé il senso di colpa per la morte della sorella gemella.

Tra recupero memoriale e sguardo proteso su un presente di povertà e degrado, si dipana così la storia di un’amicizia simbiotica, potente ma irrimediabilmente graffiata dal senso di colpa.





“Al fondo di questa mia narrazione vi è un’urgenza comunicativa, il bisogno di raccontare una vicenda intima, quella di due umanità destinate a perdersi, a non riconoscersi – ha spiegato l’autrice.

La storia di una sorellanza assai particolare, intorno alla quale gracida un mondo trafitto dal degrado e dalla povertà. Una storia che non assolve né condanna, che parla della potenza di certi legami, ancorché graffiati da inconfessabili sensi di colpa. Un romanzo che vuole spingere a riconoscere che anche nel conflitto più violento non c’è controparte che non sia specchio dell’altra”.





“Il romanzo si presenta come una storia struggente e allo stesso tempo luminosa – ha commentato la casa editrice.

In questo mondo duro e contraddittorio, crescere significa fare i conti con il dolore, con l’amore, con l’identità e con la difficoltà di diventare sé stessi, in un’intima battaglia quotidiana. Con una scrittura intensa e profondamente emotiva, l’autrice costruisce un racconto che intreccia infanzia, adolescenza e maturità, trasformando la storia di Anna e Lucia in una riflessione universale sulla memoria, sulla colpa, sull’amicizia e sulla possibilità di salvarsi attraverso l’arte, l’affetto e la consapevolezza”.





Come un taglio nel vetro si annuncia come un romanzo potente e necessario, capace di lasciare un segno profondo nei lettori e nelle lettrici. Una storia di ferite, legami e rinascita che parla al cuore con autenticità e forza narrativa. Dal 28 aprile, un ritorno in libreria da non perdere per chi ama la narrativa che emoziona e fa riflettere.





Dati tecnici

Titolo: Come un taglio nel vetro

Autrice: Giusi Russo

Casa editrice: Edizioni clandestine-gruppo Santelli

Collana: Narrazioni clandestine

Uscita: 28 aprile 2026

Costo: 17,99 Euro

Pagine: 210

EAN: 9791259871886

Booktrailer: https://www.giusirussoscrittrice.it/libri/come-un-taglio-nel-vetro/



L’autrice

Giusi Russo, nata in Sicilia nel 1962, insegna italiano e latino in un liceo scientifico di Palermo, città in cui vive. Con il suo romanzo d’esordio Chilometro 9 vince il Premio Internazionale Mario Luzi; successivamente pubblica Di notte, solo di notte, proclamato vincitore al Premio Nadia Toffa 2022 e al Premio letterario-giornalistico Piersanti Mattarella 2025. Come un taglio nel vetro è stato selezionato al Premio Internazionale Città di Como 2025, sezione Inediti e da Casa Sanremo Writers 2026.



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