Ieri 11 novembre 2026 Papa Leone XIV ha celebrato Messa nella Cattedrale della Città di Cordoba in Argentina, recentemente restaurata dopo un lungo e complesso lavoro artistico, dalla prof.ssa Marcela Mammana, più nota alla comunità siciliana in Argentina e a quella dei Nebrodi, delle Madonie e dei Comuni della Valle d’Halaesa quale referente dell’Istituto Fernando Santi.

In tale qualità oltre ad organizzare per diversi lustri iniziative di turismo sociale, di ritorno e delle radici è stata protagonista di significative attività riguardanti convegni e seminari formativi sulle politiche sociali, attive e passive del lavoro e quelle migratorie.





Inoltre in Argentina ed in Sicilia la prof.ssa Mammana ha dato un significativo contributo al Comitato promotore per il riconoscimento Unesco del percorso arabo-normanno di Cefalù, Palermo e Monreale, realizzando mostre, convegni e seminari a Cordoba, Buenos Aires e Mar del Plata e in altre località dei Paesi dell’America Latina.

Tutto quanto sopra premesso pare opportuno evidenziare, altresì, che le forze politiche e il Governo della Regione Siciliana riconsiderino l’opportunità che le politiche economiche e sociali connesse ai circa 6 milioni di residenti e oriundi siciliani all’estero vengano rilanciate e ridefinite anche attraverso un distinto Servizio da ricostituire presso il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali che non abbia nulla a che fare con il Servizio 3 del Dipartimento che gestisce le attività sociali e formative destinate ai siciliani in Sicilia.

Marco Luciani

Direttore Istituto Italiano Fernando Santi

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