VILLAFRANCA TIRRENA – Per il quinto turno del campionato nazionale di Serie B nel girone I la Sicily Beach Volley School Fratelli Anastasi è attesa domenica al PalaSparti di Lamezia Terme (CZ). Arbitri della sfida, che inizierà alle ore 18:30, Alessandro Grasso e Paolo Pirronitto. Si tratta della seconda trasferta stagionale per la formazione tirrenica, la prima fuori dalla Sicilia.

La Sicily Bvs arriva dalla sconfitta interna contro la Volley Bisignano 1983 e il giorno dopo il direttore sportivo, e schiacciatore, Carmelo Mazza ha dichiarato in una trasmissione tematica: “Quest’anno stiamo puntando sui giovani, specie i nostri settori under, ma abbiamo anche cercato prestiti fuori dalla provincia di Messina per far provare ad altri giovani questa importante categoria. Il progetto proseguirà nei prossimi anni ma purtroppo siamo pochi e ce ne stiamo rendendo conto negli allenamenti. Ci mancano gli uomini e per questo siamo sul mercato cercando sempre dei giovani per fare anche sei contro sei in allenamento e per rinforzare la squadra. Sono comunque fiducioso che i risultati arriveranno visto il lavoro che facciamo ogni giorno”.

In vista del prossimo turno contro una squadra che punta alla promozione a presentare la sfida il libero Alberto Alaimo: “Lamezia è sempre stata una squadra che viaggia tra le prime classificate, sono tra i più attrezzati del nostro girone. Sappiamo che quest’anno non sarà facile ma noi lavoriamo in palestra ogni giorno per migliorare, questo campionato è competitivo e ci sprona a fare sempre meglio”.

L’avversario Raffaele Lamezia

La formazione Raffaele Lamezia, allenata dal tecnico Salvatore Torchia, in stagione ha esordito battendo in casa Re Borbone Palermo, sconfitta al tiebreak dal Ciclope Volley Bronte al PalaSparti e vittoria esterna per 1-3 contro il Viagrande. Sempre a punti dunque i calabresi fin qui che ad inizio stagione hanno confermato ben 10 elementi che facevano parte del roster che terminò al secondo posto nella passata stagione: Ribecca, Palmeri, Vaiana, Paradiso, Graziano, Sacco, Porfida, Salmena, Lorusso, Miceli. A questi si sono aggiunti: Bonati, Orlando, Strangis, Bruni, Rocca. Nei precedenti dell’anno scorso una vittoria a testa, sempre per 3-0 e sempre per la squadra di casa, con la Sicily Fratelli Anastasi che si impose all’andata e il Raffaele Lamezia al ritorno.