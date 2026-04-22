L’iniziativa si inserisce nel percorso My Future Buddy Plus di Fondazione Ortygia, che porta gli studenti a confronto diretto con il mondo del lavoro





Datanetwork ieri ha ospitato nella propria sede gli studenti dell’Istituto Quintiliano coinvolti nel percorso My Future Buddy Plus, promosso dalla Fondazione Ortygia – Impresa Sociale.

Durante l’incontro è stato presentato un software (app) che implementa un modello di valutazione sull’adozione degli strumenti di Intelligenza Artificiale da parte degli studenti. L’obiettivo è stato quello di raccontare come l’impresa organizza il processo di produzione del software, utilizzando il tema attualissimo dell’IA.





L’utilizzo dell’app durante la visita ha trasformato l’esperienza in un momento interattivo basato sui dati, sulla misurazione dei punti deboli per individuare le azioni di miglioramento. Gli studenti hanno compilato il questionario attraverso i propri dispositivi e hanno analizzato insieme i risultati, con il supporto del team Datanetwork, avviando un confronto sui temi dell’orientamento e delle scelte future.

L’incontro si inserisce tra le attività di My Future Buddy Plus, programma della Fondazione Ortygia che promuove l’incontro tra scuola, impresa e territorio con l’obiettivo di sviluppare nei ragazzi e nelle ragazze nuove competenze e più consapevolezza sul proprio futuro.





Datanetwork ha contribuito a questo progetto mettendo a disposizione competenze tecnologiche e capacità progettuale e ha sviluppato uno strumento che traduce il dato in conoscenza. Un approccio coerente con la visione dell’azienda nel campo della Digital Energy, in cui la misurazione e l’analisi dei dati rappresentano la base per ogni processo di ottimizzazione e crescita.

«Siamo una Società Benefit e per noi questo significa aggiungere sempre un tassello in più. – ha dichiarato Luigi Grasso, CEO di Datanetwork – Abbiamo pensato che il tassello da aggiungere, in questo caso, potesse essere un’app, perché il nostro mestiere è lavorare sui dati e credo che mettere le conoscenze che abbiamo a disposizione di questi ragazzi sia la scelta più logica: li aiuta a capire qualcosa in più sul loro futuro e su quello che vogliono fare, magari restando qui, in Sicilia».





La visita è stata un momento di connessione tra formazione e mondo del lavoro e ha permesso agli studenti e alle studentesse di vivere un’esperienza all’interno di un contesto aziendale che guarda all’innovazione e alla qualità dei processi.

Con questa iniziativa, Datanetwork li ha coinvolti in un’attività pratica e ha sviluppato uno strumento che lascia loro qualcosa di tangibile da approfondire anche dopo l’incontro. Questo rafforza il ruolo dell’azienda nel supporto alla crescita delle nuove generazioni e nella costruzione di un ecosistema in cui tecnologia, dati e capitale umano contribuiscono allo sviluppo del territorio.

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