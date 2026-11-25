La performance teatrale si svolgerà venerdì 27 novembre alle 11 all’istituto “Angelo Musco”

Diretto da Gisella Calì, sarà interpretato da Sissy Castrogiovanni, Emanuele Puglia, Alessandro Chiaramonte, Giuseppe Brancato, Alex Caramma, Daniele Caruso e Dario Castro

Si concluderà venerdì 27 novembre con lo spettacolo “La sposa normanna” al quartiere Librino il progetto “Balad-el-fil (Città dell’Elefante). Catania multiculturale tra Arabi e Normanni”, ideato e prodotto da Fiat Lux 2.0 e finanziato dal Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, grazie all’iniziativa promossa dal Comune di Catania “Palcoscenico Catania. La Bellezza senza confini 2026”. La performance teatrale, che è legata alla nascita del Regno di Sicilia ed esalta la carismatica figura di Costanza, ultima regina della Casa d’Altavilla e prima sovrana di Sicilia, si terrà alle 11 all’istituto coreutico Musicale Angelo Musco ed è destinata ai giovani studenti.





In scena Sissy Castrogiovanni, Emanuele Puglia, Alessandro Chiaramonte, Giuseppe Brancato, Alex Caramma, Daniele Caruso e Dario Castro. Il testo è liberamente tratto dal romanzo di Carla Maria Russo e la regia è di Gisella Calì.“ Costanza è un simbolo autorevole della grande forza delle donne ed in particolare della capacità strategica di riuscire a far convivere in pace popoli e culture diverse: Arabi e Normanni. Costanza D’Altavilla non fu solo la madre di Federico II, lo Stupor Mundi, ma una regnante potente che lottò per la sua affermazione di donna e madre di una delle figure più importanti della storia.

«E’ importante che i giovani siciliani – ha dichiarato la regista, Gisella Calì – conoscano le circostanze socio – culturali e le dinamiche politiche e amministrative che condussero la Sicilia a diventare crocevia e culla preziosa del Mediterraneo tra il IX e il XII secolo».





“La sposa normanna” conclude un ciclo di tre spettacoli dedicati al periodo Arabo – Normanno siciliano e catanese in particolare, realizzati nei quartieri San Berillo, San Giovanni Galermo e Librino.

Il progetto “Balad el fil” ha previsto anche diversi laboratori creativi, svolti in sinergia con varie realtà associative cittadine. Da poco si è concluso in collaborazione con l’ Aidm (Accademia internazionale del musical) di Catania il workshop “Voce come strumento”, tenuto da Sissy Castrogiovanni, docente del Berklee College of Music di Boston, insignita della prestigiosa nomination al Grammy Awards, che ha offerto rudimenti di circle singing ed improvvisazione jazz nella sede dell’associazione in via Palermo.

«Siamo felici – ha concluso Gisella Calì – di aver avuto l’opportunità, grazie al Comune di Catania e al progetto “Palcoscenico Catania. La Bellezza senza confini 2026”, di poter conoscere nuove realtà ed avviare un dialogo collaborativo proficuo e sinergico con molte associazioni cittadine».

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