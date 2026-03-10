Grande soddisfazione per il Liceo “Leonardo”, la cui squadra di robotica ROBOLEO26, ha ottenuto la qualificazione alla finale nazionale della RoboCup Junior, nella categoria Rescue Line, una delle competizioni studentesche più importanti nel campo della robotica educativa, in agenda a Catania, dal 15 al 18 aprile 2026. La RoboCup Rescue Line è una categoria della RoboCup, competizione internazionale, nata per promuovere lo studio della robotica e dell’intelligenza artificiale tra i giovani.





Il team, composto da Salvatore Giampetraglia (5I), Elisa Strano (5I), Pietro Filippo Fabiano (3O) e Andrea La Monaca (3Q). Il team si è distinto durante le selezioni preliminari grazie a un robot progettato e programmato dagli stessi studenti, capace di affrontare con precisione e autonomia le difficoltà del percorso di gara. Per alcuni degli studenti si è trattato delle prime esperienze in questa competizione, affrontata con impegno e spirito di squadra.

Nella categoria Rescue Line, infatti, i robot devono seguire una linea tracciata sul campo di gara, superare ostacoli, affrontare rampe e individuare “vittime” simulate da recuperare e portare in salvo, simulando scenari di ricerca e soccorso.





“La qualificazione alla fase nazionale- ha commentato la dirigente dottoressa Tiziana D’ Anna-rappresenta un risultato significativo, frutto di settimane di lavoro, prove tecniche e collaborazione tra gli studenti del team e i docenti che li hanno guidati nel progetto. Oltre alle competenze tecniche- ha aggiunto la preside- la competizione mette alla prova anche capacità di problem solving, lavoro di squadra e creatività”.





La finale nazionale riunirà le migliori squadre provenienti da tutta Italia e rappresenterà un’importante occasione di confronto tra giovani appassionati di tecnologia e innovazione. Per il Liceo “Leonardo” si tratta di un traguardo prestigioso che testimonia l’impegno della scuola nel promuovere attività legate alle discipline STEM e alla robotica. L’intera comunità scolastica segue con orgoglio il percorso della squadra ROBOLEO26 e augura ai giovani partecipanti il meglio per la prossima sfida nazionale.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

