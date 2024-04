La stagione concertistica dell’associazione MusicaMente prosegue il 21 aprile, alle 19, sempre all’Oratorio di Santa Cita, con il concerto della liutista Evangelina Mascardi dal titolo “ Recital Bach e Weiss”. La Mascardi con questo concerto scrive una nuova importante pagina interpretativa della musica di J.S. Bach, frutto di maturità artistica, ripensamento critico e ricerca strumentale originale. Il suo disco sull’opera omnia per liuto di J.S. Bach, pubblicato dalla casa discografica Arcana, ha avuto un grande successo internazionale ed il video ha avuto più di 8 milioni di visualizzazioni.

Nonostante più di cento anni di studio, le sette composizioni di Johann Sebastian Bach, generalmente chiamate opere per liuto, non sembrano voler svelare pienamente il segreto della loro creazione, il loro reale scopo strumentale e la concezione decisamente astratta dello strumento. Il mistero non allontanò gli esecutori da queste composizioni, che Bach non raccolse in un unico ciclo come nel caso delle opere per violino e violoncello solo, e forse le rese ancora più stimolanti.

Nei primi tre decenni del Settecento il liuto era ancora uno strumento molto amato e diffuso nelle principali corti europee. Che Weiss fosse lo strumentista più generosamente pagato alla Hofkapelle di Dresda, centro ambito da quasi tutti i musicisti dell’epoca, ci fa capire quanta stima godesse tra i suoi contemporanei. Della raffinatezza e della maestria strumentale che lo hanno reso celebre troviamo testimonianza nella sua vasta opera, nella quale le inesauribili e multiformi risorse del liuto vengono incessantemente esaltate dalla maestria strumentale del compositore.

Luogo: Oratorio Santa Cita

Data Inizio: 21/04/2024

Data Fine: 21/04/2024

Ora: 19:00

Artista: Evangelina Mascardi

Prezzo: 0.00

