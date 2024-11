La stagione dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue, sempre all’Oratorio di Santa Cita di Palermo, con un appuntamento speciale dedicato alla musica sufi, il 10 novembre, alle 19, con Tito Rinesi e l’Ensemble Dargah, con “Musica e danza della tradizione sufi”. Oltre alla voce di Tito Rinesi, all’oud ci sarà Piero Grassini, Flavio Spotti alle percussioni mediorientali e Fernando Dal Verme al flauto ney. Il tutto sarà accompagnato dalla danza Sufi di Amal Oursana.

Il concerto di Tito Rinesi con l’Ensemble Dargah si sviluppa attraverso un

percorso di musiche e canti, sui testi dei più conosciuti santi e poeti del sufismo. Dargah è una parola turca di origine persiana, che identifica il luogo dove è sepolto un santo sufi e, in senso lato, significa la soglia, il punto di passaggio tra i due mondi.

“La ricerca di questa possibilità di apertura verso l’alto per mezzo della musica, ha portato il nostro ensemble ad esplorare un repertorio vastissimo – spiega l’ensemble Dargah – i cui testi, scritti da grandi mistici e poeti tra il 1200 e il 1800 rimangono come un’eredità e una testimonianza di incomparabile bellezza per tutta l’ umanità”.

La parola rameshgar si può tradurre come produttori di gioia ed è l’appellativo che veniva dato ai musicisti in medio-oriente già nel VI e VIIsecolo d.c. In quel periodo, i musicisti erano tenuti in grande considerazione, perché possedevano il dono del tarab (da questa stessa radice proviene anche la parola terapia), ossia la capacità di provare

l’emozione dell’estasi e di comunicarla agli ascoltatori, facendo così da ponte tra il cielo e la terra. Fin dagli albori dell’Islam, i sufi hanno usato la musica, la poesia e la danza come mezzi per innalzarsi a Dio. E grazie alle parole di Jalaluddin Rumi, di Yunus Emre e di altri santi e mistici come Nesimi e Ismail Dede Efendi ci hanno tramandato i passi da intraprendere e da seguire









Luogo: Oratorio Santa Cita

Data Inizio: 10/11/2024

Data Fine: 10/11/2024

Ora: 19:00

Artista: Tito Rinesi e l’Ensemble Dargah

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.