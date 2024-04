La 13esima stagione concertistica dell’associazione MusicaMente prosegue il 14 Aprile, alle 19, all’Oratorio di Santa Cita, il concerto intitolato “Musiche per le Ragazze della Pietà di Venezia”. Protagonisti saranno il soprano Martina Licari e l’Arianna Art Ensemble. Per l’occasione comporranno l’Arianna Art Ensemble Mauro Massa (violino e direzione), Francesco Collettii (violino), Sara Bagnati (violino e viola), Giorgio Chinnici (viola da braccio e viola d’amore), Eva Sola (violoncello), Alessandro Nasello (fagotto), Marco Lo Cicero (contrabbasso), Paolo Rigano (liuto, arciluito e chitarra barocca), Cinzia Guarino (clavicembalo e organo). Con la partecipazione di Silvia di Giovanna voce recitante e con i testi di Adriana Rigano.

Le ragazze della Pietà erano orfane che venivano abbandonate alla nascita nella cosiddetta ruota degli innocenti o degli esposti dell’Ospedale della Pietà di Venezia. Alcune di loro studiavano musica e diventavano ottime musiciste. La Pietà di Venezia era un istituto che accoglieva e istruiva ragazze orfane o abbandonate, offrendo loro un ambiente sicuro e un’educazione musicale. Le ragazze della Pietà si esibivano regolarmente in concerti pubblici, diventando famose per il loro talento musicale. Antonio Vivaldi lavorava come maestro di violino presso la Pietà di Venezia e compose molte opere musicali per le ragazze dell’istituto, tra cui concerti per violino, musica sacra e opere teatrali. La sua collaborazione con la Pietà contribuì notevolmente alla sua fama durante il periodo barocco. Non avendo un cognome, come tutte le figlie della Pietà, ognuna delle musiciste veniva identificata con lo strumento suonato, oppure dal registro vocale nel caso delle coriste. Le figlie del choro, inoltre, erano avvolte da un’aura di mistero: vestite di rosso, il colore dell’Ospedale, rimanevano confinate nelle cantorie, nascoste alla vista degli spettatori da alte grate dorate in ferro battuto, caratterizzate dal motivo decorativo del fiore di melograno, simbolo iconografico dell’Immacolata, considerata la patrona delle giovani artiste.





Luogo: Oratorio di Santa Cita

Data Inizio: 14/04/2024

Data Fine: 14/04/2024

Ora: 19:00

Artista: Arianna Art Ensemble e Martina Licari

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.