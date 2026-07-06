La Stanza Reposted è il nuovo progetto discografico del compositore e polistrumentista Ruggiero Mascellino, e l’album, oltre a segnare un atteso ritorno dell’Artista, rappresenta una profonda evoluzione de La Stanza, il fortunato disco pubblicato originariamente nel 2014.

In questo nuovo lavoro discografico, il Maestro Mascellino unisce la tradizione dello strumento acustico alla modernità della fusion, creando un viaggio strumentale che rigenera il passato per proiettarlo nel presente.

Il concept dell’album

Il progetto originale del 2014 traeva ispirazione da un luogo fisico e intimo, ovvero la stanza in cui Ruggiero Mascellino ha iniziato i suoi studi musicali. Dalla finestra di quella stanza era possibile scorgere un grande albero, elemento che ha ispirato il brano L’albero dei sogni; e da lì, inoltre, si scorgeva anche la luna, anch’essa trasposta in musica.

All’interno di quello spazio custodito c’era il pianoforte, mentre, dall’esterno, filtravano le grandi influenze rock degli anni Ottanta, in particolare di band iconiche come i Genesis e i Pink Floyd.

A distanza di anni, è nata l’esigenza di tornare in quel luogo ideale con una nuova consapevolezza.

La Stanza Reposted non contiene brani inediti, ma propone una completa riscrittura e rilettura delle composizioni originali. Il disco si rinnova abbandonando la dimensione puramente solistica per abbracciare una veste pop e fusion, dove l’impianto acustico del pianoforte e della fisarmonica si fonde con l’energia e le contaminazioni di una band al completo.

Il videoclip

Link al VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=dpfiBmJsxuA

Ad accompagnare il disco, il videoclip ufficiale del brano ”Sesto senso”, che racconta anche con le immagini le atmosfere sonore del progetto. La realizzazione visiva è stata affidata al videomaker Enrico Miserendino, con il supporto di Francesco Farinella all’aiuto regia. Il video vede inoltre il coinvolgimento della performer Ilaria Conte, che esegue l’interpretazione coreografica con un’espressione artistica che dialoga strettamente con la narrazione musicale dei brani.

Al fianco di Ruggiero Mascellino (pianoforte, fisarmonica, tastiere), l’album ha visto la partecipazione di un ensemble di musicisti che ha dato vita al nuovo sound collettivo. Nel dettaglio, hanno collaborato: Elisa Zimbardo (chitarra acustica, chitarra elettrica); Manfredi Tumminello (chitarra classica, chitarra acustica, chitarra elettrica; Marco Spinella (basso); Gabriele Palumbo (batteria); Duilio Virzì (percussioni).

Musiche e arrangiamenti: Ruggiero Mascellino

Registrazione: Alessio Romeo

Mix e Mastering: Riccardo Samperi

Foto di copertina: Lorenzo Gatto

Grafica: Luigi Mascellino.

Tracklist

Shiver

Giancaldo

Joy

Giada

Sesto Senso

L’Albero dei Sogni

La Stanza

Shuttle

Rêve

Luna

Pioggia.

Contatti e link utili

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La Stanza Reposted è disponibile su Spotify e su tutte le principali piattaforme digitali.

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