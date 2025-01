La statua dell’iconico chitarrista Davide Lo Surdo, il chitarrista più veloce della storia secondo la prestigiosa rivista Rolling Stone, è stata fissata ufficialmente in questi giorni nella città di Aarhus, sulla via Ib Spang Olsens Gade in Danimarca.

Questo statua colloca Lo Surdo tra i più grandi musicisti della storia, come segno della sua eterna eredità.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.