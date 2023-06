Scoperta una nuova storia dedicata al contributo di Riesi alla resistenza partigiana. L’ANPI di Riesi guidata da Giuseppe Calascibetta segnala il caso di Giovanni Nicosia, scrittore e partigiano nato a Riesi che ha vissuto per diversi anni a Genova. E’ stato amico dello scrittore Italo Calvino conosciuto durante le Resistenza e ha collaborato per diversi anni con Cesare Pavese. Nel 1953 si trasferì in Brasile, ove soggiornò per circa 3 anni. Durante il periodo in Sudamerica, Nicosia assistette a diverse esperienze rivoluzionarie, è partecipo come guerrigliere alla rivoluzione di Ernesto Che Guevara in Bolivia. Di ritorno del Sud America, Nicosia si dedica al giornalismo con articoli letterari e brani di narrativa, occupandosi anche di critica d’arte e di scenografia cinematografica. Una storia che è stata ricostruita dagli storici liguri Daniela Cassini e Sarah Clarke Lo Iacono in un loro recente libro “Italo Calvino, il partigiano Santiago”: dove si racconta un Italo Calvino inedito attraverso racconti e lettere della sua vita privata e del suo ruolo di partigiano in Liguria. Adesso l’ANPI di Riesi è entrata in contatto con l’ANPI di Genova, l’ANPI di Sanremo e l’Istituto Storico della Resistenza per conoscere meglio questa storia che aggiunge un tassello fondamentale per il contributo che Riesi ha dato alla Resistenza partigiana.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.