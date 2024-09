Una strega con le sembianze di una principessa, che quando canta sul palco è amatissima dai bambini e dai genitori.

La performer e content creator romagnola, con oltre 300 mila follower tra TikTok e Instagram, Valentina Gessaroli in arte “La Va Lend” racconta la sua vita da artista totale – tra doppiaggio, musical e danza – nella puntata 46 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=QklFhE1ZB0E

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/3CpVbQqXdOWKHitbRPZp9k?si=4c5c8cc1f4ba47eb

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso dell’intervista, Valentina Gessaroli ha ricordato le sue origini, partendo anche da una certa conflittualità familiare, che l’ha portata nel tempo a diventare una apprezzata cantante per molte generazioni. Il tutto senza dimenticare la sua passione per il mondo medievale e per quelle donne, a cui spesso si ispira, e che venivano additate come streghe.

Così come in passato altri ospiti, anche Valentina Gessaroli ha voluto partecipare alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare. Agli intervistati di ogni puntata decidere quanto depositare per la causa, nel nome dello slogan: “Quanto vale per te Toni Matranga?”.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.