Lo scorso 31 maggio, il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, ha ricevuto a villa Butera Asia Lo Nardo, una giovane studentessa dell’istituto comprensivo statale Ignazio Buttitta. La studentessa ha realizzato un ritratto di Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Siciliana tra il 1978 e il 1980 assassinato dalla mafia nel corso del suo mandato che il sindaco ha molto apprezzato avendolo ad una manifestazione..

Alla consegna erano presenti anche il preside dell’Ignazio Buttitta, Giuseppe Carlino, i professori di arte Giuseppe Genova e Claudio Spataro, la professoressa Francesca Campanella e la madre dell’alunna, Laura Romano.

Il quadro fa parte di una serie di ritratti realizzati da alcuni ragazzi dell’ICS Ignazio Buttitta in occasione del 41° anniversario della marcia antimafia.



Questi dipinti sono stati fatti sfilare negli eventi in memoria delle vittime di mafia alle quali ha aderito la scuola. In particolare, il sindaco Tripoli ha espresso il desiderio di avere in dono per il Comune il quadro dopo averlo visto il 23 maggio 2024, in occasione della manifestazione “Capaci di stare con chi conta” svolta a piazza Butera.



Nelle immagini le foto di altri quadri realizzati dalla studentessa.

<<E’ un privilegio esporre un quadro di un uomo che come Piersanti Mattarella la lottato contro la mafia e lo è ancor di più perché è realizzato dalla maestria di una giovanissima che fa suoi così i valori di legalità e giustizia e si fa portavoce con i suoi coetanei>> – ha dichiarato il sindaco.

Luogo: Comune di Bagheria, via Dammuselli 1, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.