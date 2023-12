La.Them focus con un evento conclusivo per la presentazione dei risultati

di Press Service

04/12/2023

Presentato l’evento conclusivo del Progetto La.Them in cui sono stati illustrati i risultati delle attività realizzate per diversificare l’offerta turistica locale, ridurre la stagionalità e rafforzare la capacità di marketing di imprese e territori. Tra gli argomenti all’ordine del giorno anche infrastrutture leggere, comunicazione social, indagini realizzate e modalità di coinvolgimento delle imprese turistiche in Sicilia e in Tunisia. Tra i presenti diverse autorità di settore

La.Them ha quale base progettuale e fulcro del suo scopo principe la creazione in Tunisia, e contestualmente il consolidamento in Sicilia, di reti di microimprese (denominate Club di Prodotto) specializzate su alcuni specifici segmenti di mercato turistico, oggi in particolare crescita. Varie attività sono state realizzate al suo interno come seminari tematici e specialistici e attività di assistenza tecnica alle imprese ma anche una missione di studio di successo in Trentino, composta da operatori di entrambi i contesti transfrontalieri e proficue missioni di scambio realizzate sia in Sicilia, sia in Tunisia.

La.Them, ricordiamo, intende contribuire a ridurre i problemi che affliggono le PMI e in generale l’intero settore turistico dei due contesti transfrontalieri, creando in Tunisia e sostenendo in Sicilia, il rafforzamento di aggregazioni d’impresa e processi di messa in rete volti a diversificare l’offerta turistica locale, ridurre la stagionalità e rafforzare la capacità promozionale dei territori coinvolti.

Il progetto ha avuto, quindi, tra i suoi obiettivi: la crescita delle competenze – e delle opportunità di marketing – delle imprese turistiche; la specializzazione territoriale sui segmenti del “turismo di famiglie con bambini”, “turismo attivo e sportivo”, “turismo eno-gastronomico” e del “turismo pet-friendly; il rafforzamento dei legami e delle sinergie tra comparto turistico e agricolo.

Le attività progettuali hanno coinvolto l’intera Sicilia e in Tunisia, in via sperimentale, i governatorati di Ariana, Bizerte, Ben Arous, Manouba e Tunisi.

Il progetto LATHEM è cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma ENI di Cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020, di cui la Regione siciliana – Dipartimento della Programmazione è l’Autorità di gestione www.projetlathem.eu .

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.