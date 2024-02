La travel blogger messinese Veronica Crocitti, giornalista e founder del portale di viaggi Scorci di Mondo , è stata scelta come ambasciatrice dall’Ente del Turismo delle Azzorre per la promozione della spettacolare destinazione portoghese.

Grazie al suo lavoro nel mondo della promozione turistica e alla sua forte community di viaggiatori sui social e sul portale Scorci di Mondo, la Crocitti ha attirato l’attenzione dell’Ente del Turismo delle Azzorre che si avvarrà della sua narrativa per promuovere le pittoresche nove isole vulcaniche che si stagliano nell’Oceano Atlantico.

“Sono grata e onorata di poter raccontare i paesaggi mozzafiato delle Azzorre dando consigli e ispirando i viaggiatori che da anni mi seguono virtualmente in giro per il mondo”, ha affermato la Crocitti che si occupa anche di marketing, comunicazione e gestione social di strutture turistiche italiane e straniere.

Dopo aver lavorato con brand come Marriott, Ente del Turismo del Perù, DAT, Tap Portugal, Get Your Guide e Flixbus, la blogger è stata scelta come ambasciatrice per la valorizzazione delle isole portoghesi.

L’avventura potrà essere seguita in diretta sui canali social della blogger (@vcrocitti e @scorcidimondotravelblog) e sul sito Scorci di Mondo dove ci sarà un’ampia sezione dedicata alle Azzorre con informazioni, consigli e servizi di travel design per chi vorrà organizzare un viaggio in questa destinazione portoghese.

