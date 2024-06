La “Vecchia Guardia Avola-Amici del pallone” sbarca a Siracusa. Al campo comunale “Pippo Di Natale”, vicino ai fasti dell’antichità greca, scende in campo, nel 3° Tour della solidarietà, per l’Associazione Inclusione in movimento del presidente dott. Gaetano Migliore e conquista il 3° posto, sfidando prima la rappresentativa della Polizia di Stato di Siracusa, perdendo il “match” con un risicato 1 a 0, poi, quella dei Commercialisti, vinta ai calci di rigore, dopo il risultato di 2 a 2.

Vince la kermesse la Polizia di Stato, battendo a “corto muso”, sempre per 1 a 0, la compagine degli Avvocati di Siracusa che a loro volta avevano vinto la prima, con un risultato rotondo, contro i Commercialisti aretusei.

La vittoria più importante è stata quella dell’inclusione, con alcuni ragazzi speciali in campo in tutte le squadre contendenti.

Tra i volti noti del nostro calcio, anche il grande ex presidente dell’Avola, Michele Formisano. Al suo primo vagito, dopo il grave infortunio di aprile u.s., il baby bomber Gabriele Manganaro, classe 2010 che ha retto per tutto il torneo, ben figurando ed anche segnando su calcio di rigore, contro un portierone, nella lotteria della finalina per il terzo posto.

I nostri avolesi del vecchio team capitanato da Davide Manganaro, si sono mostrati, come sempre, signori del pallone e campioni del cuore, onorando la maglia, lo sport e la nostra città!

Bravissimi, ragazzi! “Ad majora”

Luogo: Campo comunale “Pippo Di Natale” Siracusa, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

