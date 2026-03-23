La travolgente operetta de “La Vedova Allegra”, opera di Franz Lehár, andrà in scena al Teatro di Verdura di Palermo il 2 agosto 2026 alle ore 21:00, su iniziativa della Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e di NTZ nuovo Teatro Zappalà. Già avviata la prevendita: biglietti in vendita su TicketOne e nei circuiti locali autorizzati.





Lo spettacolo

La Vedova Allega, operetta in tre atti di Franz Lehàr è ambientata nell’Ambasciata del Pontevedro a Parigi. Il Pontevedro è vicino alla bancarotta, per salvare il paese, l’ambasciatore Barone Zeta deve assicurarsi che la ricca vedova Hanna Glawari sposi un connazionale. Il candidato ideale è il conte Danilo, attaché dell’ambasciata e vecchio amore di Hanna. Danilo, orgoglioso, rifiuta di essere manovrato e preferisce divertirsi al locale “Chez Maxim’s”. Nel frattempo, Valencienne, moglie del Barone Zeta, corteggia Camille de Rossillon, regalandogli un ventaglio con scritto “Io ti amo”.





Hanna organizza una festa. Danilo, geloso, arriva e confessa indirettamente il suo amore, ma l’orgoglio lo frena. Valencienne e Camille si nascondono in un padiglione per incontrarsi, ma il Barone Zeta sta per scoprirli. Njegus, il segretario pasticcione, fa in modo che Hanna entri nel padiglione, salvando l’onore di Valencienne. Hanna esce con Camille, facendo credere a tutti di volersi sposare con lui; Danilo, furioso, lascia la festa ed essendo triste, si consola al locale. Hanna lo raggiunge e gli spiega l’equivoco del padiglione. Finalmente i due si dichiarano il loro amore. Hanna rivela che, secondo il testamento, perderà la fortuna se si risposa, ma Danilo si dichiara pronto a sposarla comunque. Si scopre poi che la fortuna passerà al nuovo marito, salvando così le finanze del Pontevedro. La “vedova allegra” diventa la moglie di Danilo tra i festeggiamenti generali.

Per approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

Luogo: Teatro di Verdura di Palermo , Via del Fante , 39, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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