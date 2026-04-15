Dalla Campania alla Sicilia per il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa organizzato dai Missionari Vincenziani d’Italia: dopo Pezzalunga, frazione di Acerra (NA), il pellegrinaggio raggiunge Naro (AG).

Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa giunge in arcidiocesi di Agrigento, nella unità pastorale di Naro, costituita dalla chiesa madre, Sant’Agostino e San Francesco, dove sosterà dal 16 al 19 aprile.





Don Giuseppe Scozzari, parroco della Unità pastorale di Naro, spiega: “Ritengo che esperienze missionarie come quella della “Tre Giorni con Maria” infondano nuova vitalità ed energia alle comunità ecclesiali dove giungono. I missionari portano Maria Pellegrina e con essa ed insieme ad essa condividono il bene più prezioso: le testimonianze e l’esperienza di vita. Accogliere questa missione che l’Unità pastorale di Naro ha già vissuto una prima volta è per me una possibilità di raccogliere i frutti di una esperienza già vissuta con l’orizzonte rivolto già al futuro nel quale vorrei poter realizzare una vera e propria missione popolare con i missionari vincenziani”.

Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré e guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario. Possono aggiungersi nuove tappe a questa iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la Famiglia Vincenziana: coloro che fossero interessati a promuovere un tempo breve di animazione pastorale con due missionari vincenziani accompagnati da una Figlia della Carità di San Vincenzo de’ Paoli e la sacra effigie della Madonna della Medaglia Miracolosa, possono contattare la Commissione della “Tre Giorni con Maria” all’indirizzo e-mail: evangelizzazione@vincenziani.org o al numero Whatsapp: +39 349 534 09 24.





Spiega padre Mario Sirica CM, responsabile della Commissione delle iniziative di evangelizzazione itinerante di cui fa parte la “Tre giorni con Maria”: “È una proposta che ravviva la devozione a Maria attraverso la catechesi, il sacramento della riconciliazione, i dialoghi spirituali: quando si riflette su Maria tutto porta a Gesù. È un’esperienza di grazia anche per i parroci che ci chiamano. Spesso mi è capitato di constatare la meraviglia dei parroci nel vedere la grande affluenza in occasione della “Tre giorni con Maria” in questo tempo dove leggiamo che l’affluenza nelle nostre chiese è molto bassa”. Sottolinea padre Sirica: “In generale, diamo questo suggerimento: dare spazio alla popolazione della parrocchia che vive una situazione di povertà materiale e spirituale. Ecco perché chiediamo che ci sia sempre attenzione alle visite agli ammalati, alla confessione, alle RSA. La nostra attenzione è mirata a una fascia di popolazione che vive un momento particolare della vita o una fase”.





Suor Marisa Pitrella ha fatto parte del team di animazione della scorsa tappa e sottolinea: “La missione a Pezzalunga Gaudiello diocesi di Acerra è stata un’esperienza molto forte. Abbiamo avuto una bella e semplice accoglienza. Un tempo di grazia che ha visto la partecipazione di molte persone. In particolare, la Madonna è stata accolta nella casa circondariale di Arienzo dove i fratelli hanno vissuto un momento di catechesi e la celebrazione Eucaristica. Abbiamo respirato emozione, familiarità, gioia, serenità, una speranza che apre un nuovo cammino. Abbiamo avuto la gioia di incontrare i bambini che hanno vissuto il loro primo incontro con Gesù attraverso il Sacramento della Riconciliazione. La Madonna è stata visitata da molte persone. Desiderano aprire un gruppo della medaglia miracolosa. Siamo rientrati a casa pieni di gioia e con la certezza che la Chiesa è una fraternità sempre in crescita”





Il programma della tappa di Naro del pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa prevede i seguenti appuntamenti:

giovedì 16 aprile alle 18 in Piazza Marconi (Santa Marigè), Accoglienza dell’effige della Madonna della Medaglia Miracolosa e processione verso la Chiesa di San Francesco; alle 19 Santa Messa presieduta dal Vicario Generale; alle 21 Adorazione Eucaristica A TU x Tu con Dio sotto lo sguardo di Maria.

Venerdì 17 aprile alle 9 in chiesa di san Francesco le Lodi mattutine; dalle 09.45 alle 10.45 Incontro con gli studenti dell’Istituto Federico II; dalle 11.15 alle 12.30 Incontro con la Scuola Sant’Agostino; alle 12:45 visita al comando dei Carabinieri; alle 15.30: Apertura chiesa di San Francesco; alle 16 Catechismo con i bambini della scuola elementare; alle 17 Incontro con il Volontariato Vincenziano; alle 18 il Santo Rosario e alle 18.30 la Santa Messa a San Francesco; alle 19.30 Incontro del missionario con il gruppo giovani; alle 20.30 la Catechesi aperta a tutti.





Sabato 18 aprile alle 9 in chiesa San Francesco Lodi mattutine; alle 09.45 Incontro con gli ospiti della RSA San Calogero; alle 11 Incontro con le comunità Grande Famiglia ed Estia; alle 15.30 chiesa Santa Caterina; dalle 16 alle 17 la Venerazione silenziosa della Madonna; dalle 17 alle 18 nella chiesa di Santa Caterina Catechesi per tutti i collaboratori parrocchiali; alle 18 la Processione della Madonna (tratto Santa Caterina – San Francesco); alle 18.30 la Santa Messa e al termine la Rappresentazione sacra de “¡ContemplAttivi”, La promessa che non si rompe – Caterina Labouré.

Domenica 19 aprile alle 9 la Santa Messa a San Francesco; alle 11 la Santa Messa a San Francesco; alle 15.30 Apertura chiesa di San Francesco; alle 19.00 in chiesa di San Francesco la Celebrazione Eucaristica.

In tutte le messe distribuzione delle medaglie miracolose. Durante la missione i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni.

Luogo: Chiesa San Francesco, NARO, AGRIGENTO, SICILIA

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