Un pomeriggio tutto in versi, quello in programma martedì 17 settembre in Piazzetta Bagnasco dove, alle 18.30, Carola D’Andrea presenterà il suo libro “Abitazioni” (CartaCanta Edizioni). A dialogare con l’autrice sarà il professore Enzo Guarrasi.



Un altro appuntamento di questa eccezionale stagione di eventi culturali promossi e organizzati dall’associazione “Piazzetta Bagnasco” con Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori come sponsor, con la collaborazione della libreria Modusvivendi per le presentazioni editoriali con la presenza degli autori dei diversi titoli.

Il libro

Dalla quarta di Davide Rondoni: «Sotto il dettato fermo, limpido delle poesie di Carola D’Andrea c’è il vibrante, guerriero animo di una ricercatrice inesausta. Qui, dopo un primo libro febbrile e vitale, arriva a una pausa della traversata e l’interrogazione, la necessità di acquisire punti fermi e adatti a un passo più maturo e rischioso si fanno più forti».

L’autrice

Carola D’Andrea (Mazara del Vallo, 1993), laureata in Lettere Moderne, ha conseguito la laurea magistrale in Studi storici, antropologici e geografici e continua la sua formazione in ambito pedagogico. È docente di scuola secondaria di primo grado. Nel 2015 è stata vincitrice ex aequo della sezione Poesia di InediTO – Premio Colline di Torino con la raccolta A est dei miei maremoti (CartaCanta, 2016).





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.