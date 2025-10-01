L’ottobre di Dest’Arte è dedicato ai più piccoli. Arriva a compimento la quarta edizione di “Dest’Arte – Festival intercomunale delle arti performative” organizzato dalla cooperativa Agricantus di Palermo, diretta artisticamente da Vito Meccio. A Ventimiglia di Sicilia dall’1 al 3 ottobre bambini e ragazzi potranno partecipare gratuitamente, dalle 10 alle 13, nei locali dell’Anfiteatro comunale, al laboratorio “Giochiamo con il teatro”: un’occasione per scoprire il teatro come gioco, relazione ed espressione di sé, che si concluderà con un piccolo saggio aperto al pubblico, una esperienza per bambini tenuto dall’attrice Iridiana Petrone, pensato per stimolare la fantasia e la socializzazione attraverso giochi ed esercizi teatrali.





Sempre ai più giovani è rivolto lo spettacolo “La principessa stonata” di Iridiana Petrone, una fiaba teatrale divertente e colorata, che sarà preceduta da un’introduzione narrativa sulla vita di Santa Rosalia, e che sarà messo in scena dalla compagnia Nave Argo venerdì 3 ottobre a Ventimiglia di Sicilia alle 16.30 nei locali dell’Anfiteatro comunale, il 4 ottobre, sempre alle 16.30, al Teatro della Libertà di Vicari e il 5 ottobre, allo stesso orario, nella Sala del Castello di Mezzojuso. L’ingresso ai tre spettacoli è gratuito.





Iridiana Petrone in “La Principessa stonata”

Può una principessa delle fiabe essere stonata? Mariposa è una principessa coraggiosa ma assai stonata; ha un grande cuore e un sogno da realizzare, ma un giorno a Favolandia scompaiono tutte le più famose principesse delle fiabe (Biancaneve, Cenerentola, la Bella Addormentata…) e lei decide di andarle a cercare. Una nuova avventura ha inizio! Uno spettacolo originale costruito utilizzando le tecniche del teatro d’attore e del teatro di figura, unite a musiche vivaci, scene e costumi colorati. Divertimento e coinvolgimento per i piccoli spettatori proponendo a loro una riflessione su tematiche importanti per l’universo dell’infanzia: la fiducia in se stessi, il coraggio e l’amicizia. Lo spettacolo, una produzione dell’associazione calatina Nave Argo, è scritto, diretto e interpretato da Iridiana Petrone, le musiche sono di Giuseppe Nicolosi, la scenografia di Tiziana Rapisarda, i costumi di Concetta Cannizzaro, l’organizzazione generale di Fabio Navarra.







Realizzato con il sostegno del Comune di Palermo grazie al finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, il progetto “Dest’Arte” – che coinvolge i comuni del Palermitano di Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Mezzojuso –, ideato e diretto da Vito Meccio in occasione del 400°+1 anniversario del Festino, mira a fare dello spettacolo dal vivo un efficace strumento di rivitalizzazione delle comunità e nasce con lo scopo di una più ampia diffusione della storia di Santa Rosalia, alla quale è dedicata parte del programma in quanto figura che unisce, ispira, e racconta la storia di un popolo. Dest’Arte è un progetto che punta a valorizzare i luoghi dove c’è ancora voglia di sentirsi comunità e “sfrutta” l’arte come strumento di coesione e rigenerazione.

Luogo: Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Mezzojuso, VENTIMIGLIA DI SICILIA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.