Dopo aver attirato l’attenzione del pubblico e delle playlist editoriali con il suo stile autentico e generazionale, Lacrima torna con “Quelle come te” (Label: Estro Vibes, Distribuzione: Altafonte), il nuovo singolo disponibile dal 26 giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali.

“Quelle come te” è un brano indie-pop dal respiro contemporaneo che racconta la fine di una storia d’amore attraverso immagini vivide, riferimenti cinematografici e un linguaggio diretto, capace di alternare ironia, nostalgia e vulnerabilità. La canzone esplora quel momento sospeso in cui una relazione è ormai conclusa, ma continua a vivere nei ricordi, nei dettagli e nelle abitudini che sembrano impossibili da dimenticare.





Tra atmosfere notturne, sogni di fuga e frammenti di vita quotidiana, il protagonista si confronta con l’assenza di una persona che continua a occupare uno spazio importante nella sua memoria. Il ritornello, immediato e coinvolgente, racchiude il cuore del brano: la figura femminile viene descritta come qualcosa di unico e irripetibile, proprio come un film che non tornerà più in programmazione. Un’immagine che sintetizza perfettamente il senso di perdita e il fascino di ciò che non può essere trattenuto.

Con la frase «Non sono bravo, sono imbranato con quelle come te», Lacrima restituisce una fotografia sincera e disarmante delle fragilità sentimentali della sua generazione, trasformando un’esperienza personale in un racconto universale nel quale molti giovani possono riconoscersi.





Scritto da Piersante Maruccia e Stefano D’Anna, con musiche di Tom Beaver, il brano trova il proprio equilibrio tra sonorità indie contemporanee e melodie pop dal respiro internazionale. La produzione di TMBVR, arricchita dalle chitarre di Mario Romano e dal lavoro di mix e mastering di Pietro Cuniberti, contribuisce a costruire un’atmosfera cinematografica e coinvolgente che accompagna l’ascoltatore dall’inizio alla fine.

“Quelle come te” è una fotografia sentimentale della Generazione Z: romantica, disillusa e costantemente sospesa tra il desiderio di andare avanti e la tentazione di voltarsi indietro. Una canzone che parla di amori finiti, occasioni mancate e di tutte quelle persone che, proprio perché impossibili da trattenere, continuano a lasciare il segno.





Streaming: https://orcd.co/quellecomete

Biografia

Stefano D’Anna, in arte Lacrima, è un giovane cantautore originario di Palermo. Fin dall’infanzia coltiva un forte legame con la musica e con la scrittura, strumenti attraverso i quali racconta emozioni, esperienze personali e il mondo che lo circonda.

Nato con il supporto del manager Massimo Guidi, il progetto artistico Lacrima unisce influenze pop, R&B e indie in una proposta moderna e fortemente emotiva, caratterizzata da sonorità contemporanee e da un immaginario ispirato alla cultura musicale dei late 2000s.

Nel corso del suo percorso artistico è stato inserito in importanti playlist editoriali di Spotify, tra cui New Music Friday Italia, Scuola Indie e Generazione Z, confermando il crescente interesse del pubblico e degli addetti ai lavori nei confronti di una delle voci emergenti più promettenti della nuova scena pop-indie italiana.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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