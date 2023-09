Tre giorni tra omaggi, teatro, presentazione di libri e musica.

Triplo appuntamento da non perdere anche questo weekend con “L’Alloro fest” al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo.

Il 15 settembre alle 20 serata in ricordo del cantastorie Otello Profazio, scomparso lo scorso 23 luglio. Parteciperanno i colleghi e amici, anche loro cantastorie: Fulvio Cama, Luigi Di Pino, Alfio Patti, Nino Bellia e Maurizio Piscopo.

Il 16 settembre alle 18,30 si presenterà il libro di Accursio Sabella “Dalla parte giusta”. Seguirà alle 20,30 il concerto dell’ensemble di clarinetti del conservatorio Arturo Toscanini di Ribera diretto da Nicola Grigoli.

Il 17 settembre alle 18,30 si presenterà il libro “Peppino Impastato, una storia ancora in cammino” di Danilo Sulis. Seguirà alle 20,30 l’esibizione del Raizes teatro con “La cella liscia”. Sarà presente anche una installazione dedicata ai diritti dei detenuti.

L’ingresso al Giardino dei Giusti è libero. Seguiranno altri appuntamenti nel corso del mese.

L’Alloro fest, la cui direzione artistica è di Giovanni Apprendi, continuerà fino al 30 settembre.

Luogo: Giardino dei Giusti, Via Alloro, 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 15/09/2023

Data Fine: 17/09/2023

Ora: 20:00

Artista: vari

Prezzo: 0.00

