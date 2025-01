Catania- Tutto esaurito per ogni sera in programmazione al Teatro Ambasciatori per le acclamate repliche del musical “Dracula- Lo spettacolo evento” riadattato per le scene e diretto dall’amabile mano di Alessandro Incognito ribattezzato, non a caso, dalla critica come il nuovo re del musical made in sicily.

La Compagnia Poetica Produzioni ritorna ad emozionare con la storia d’amore e morte di Vlad III principe di Valacchia, interpretato con immensa bravura da Carmelo Gerbaro in coppia con un altrettanto brava Laura Sfilio, evidenziando secondo l’idea registica di Incognito la figura dell’eroe-antieroe del protagonista che diventa l’espressione più alta dell’amore puro e disinteressato.

Un’opera corale, a metà tra prosa e musical, arricchita da uno spettacolare impianto scenografico realizzato con luci ricche ed evocative, musiche trascinanti ed un cast eccezionale che rende lo spettacolo, dall’atmosfera prettamente gotica, sin dall’entrata nel foyer del pubblico, un’esperienza teatrale totalmente immersiva ed unica per la città di Catania.

Dracula in quest’ottima edizione non è il vampiro sanguinario e violento dipinto da gran parte della letteratura cinematografica ma è un uomo perdutamente innamorato della sua donna, che ha attraversato gli oceani del tempo per ritrovarla e donarle il suo amore puro e incontaminato fino al punto di farsi uccidere per evitarle la dannazione eterna.

È un amore, quello di Dracula, in cui si manifesta tutta la sua fragile e disarmante umanità dove per lo spettatore è estremamente naturale arrivare a fare il tifo per Dracula e la sua Mina, legame che ha commosso gli spettatori, anche di fronte alle azioni più atroci del protagonista.

È uno spettacolo contemporaneo, vivo, estremamente coinvolgente ed energico anche grazie alla permanente presenza sulla scena del coro dei vampiri che si aggirano tra palco e platea.

Le musiche originali sono di Franco Lazzaro, gli eleganti costumi diversi quasi per ogni scena sono di Rosy Bellomia e le coreografie di Erika Spagnolo elementi fondanti per descrivere una storia intrisa di passione, dannazione, avidità e potere con la consapevolezza di poter meritatamente volare in alto verso i più importanti palcoscenici nazionali.









