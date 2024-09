Lancio del reportage

È ora disponibile online il reportage fotografico dedicato al 400º Festino di Santa Rosalia, realizzato da Charlie Burgio, fotografo palermitano con base a Londra.

Il progetto cattura l’essenza di uno degli eventi più amati e iconici di Palermo attraverso immagini vibranti e cariche di emozioni. Il reportage Rosalia 400° offre una narrazione completa della serata del Festino, con scatti che seguono ogni momento cruciale dell’evento.

Il fotoreportage

Secondo le prime stime, la pagina del reportage ha già ricevuto oltre 500 visitatori nella prima settimana dal lancio, provenienti non solo dall’Italia, ma da tutto il mondo, a testimonianza di come la bellezza e la cultura siciliana possano essere esportate e apprezzate globalmente. Con questo lavoro, Charlie continua a portare la Sicilia oltre i suoi confini, raccontando una storia universale fatta di tradizione, fede e bellezza.

Tre scatti selezionati ed esposti alla Gam

Tre delle fotografie più significative del reportage sono state selezionate ed esposte presso la Galleria d’Arte Moderna (GAM) di Palermo nella mostra “Palermo Rifiorisce con Santa Rosalia”, insieme ad altri 12 fotografi. Questo riconoscimento sottolinea l’eccellenza del lavoro di Charlie, che riesce a raccontare in modo magistrale l’atmosfera unica del Festino.

Riconoscimento dal sindaco di Palermo

Durante l’inaugurazione della mostra, Charlie Burgio è stato insignito di una medaglia di merito dal Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, come tributo al suo contributo artistico per il 400º Festino di Santa Rosalia. “Essere riconosciuto con questo premio è un grande onore,” ha dichiarato Burgio.

Un onore per l’artista

Charlie ha espresso profonda gratitudine per l’opportunità di vedere le sue opere esposte alla GAM, nella sua città natale. Il suo percorso artistico, iniziato in Sicilia e sviluppato con successo a Londra, continua a crescere come una realtà solida e riconosciuta. “Tornare a Palermo durante uno dei mesi più intensi del mio calendario per catturare la 400º edizione del Festino è stato un grande privilegio, ma ha anche richiesto sacrifici e rinunce, specialmente in un periodo cruciale per il mio business”, ha affermato Charlie.

Una narrazione visiva unica

Ciò che distingue il lavoro di Charlie è la sua capacità narrativa unica: attraverso questo reportage, racconta l’intera serata del Festino, valorizzando la bellezza nei dettagli e catturando momenti che spesso passano inosservati. Questo progetto si aggiunge ai successi precedenti come Palermo Lockdown, London in the Snow e i reportage sui Pride di Palermo e Londra, confermando la sua abilità nel catturare momenti straordinari con sensibilità artistica profonda.

Un ponte culturale tra Sicilia e Londra

Attraverso il suo lavoro, Charlie Burgio ha sempre cercato di esportare l’identità siciliana e rappresentare Palermo con il massimo impegno e dedizione. Questo reportage è l’ennesima dimostrazione della sua capacità di celebrare la bellezza e le tradizioni della sua terra, portando la cultura palermitana a un pubblico internazionale. “Sarebbe un sogno poter realizzare una mostra dedicata a questo reportage sia a Palermo che a Londra”, afferma Charlie, sottolineando il suo desiderio di creare un vero ponte culturale tra le due città.

Un’occasione per tutti

La mostra alla GAM è aperta gratuitamente al pubblico fino all’8 dicembre 2024. È un invito per tutti gli amanti dell’arte e della cultura a immergersi nelle tradizioni palermitane, viste attraverso l’obiettivo di un fotografo che, con passione, celebra le sue radici e la sua terra.

