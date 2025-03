La Settimana Santa di Caltanissetta non è solo un evento religioso, ma un simbolo identitario, un rito che attraversa le generazioni e racchiude secoli di storia, arte e devozione popolare.

L’Anima di una Città. Settimana Santa di Caltanissetta tra scatti e parole, edito da Bonfirraro Editore, è un’opera che restituisce tutto il pathos e la forza di questa celebrazione, attraverso il racconto appassionato di Francesco Daniele Miceli e le straordinarie fotografie di Umberto Ruvolo.

Il libro sarà disponibile nelle migliori librerie e negli store online dal 18 marzo 2025, giorno in cui è prevista la première del lancio dell’opera nella splendida cornice del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta con ingresso libero a partire dalle ore 19,00. Alla presentazione interverranno, oltre agli autori e all’editore Salvo Bonfirraro, il sindaco Walter Tesauro, l’assessore Toti Petrantoni, la professoressa Rosanna Zaffuto Rovello. Modera l’incontro il giornalista Michele Donatello Polizzi e la serata sarà arricchita da letture del libro e da canti a cura di Salvina Famà, Ilaria e Ilenia Giammusso.

Una serata da non perdere, un’occasione per lasciarsi avvolgere dal fascino di una celebrazione che è molto più di un evento religioso: è il battito stesso della città. “Questo libro è un’opera che racchiude il respiro più profondo di Caltanissetta. È un tributo alle sue radici, alla sua storia e alla sua gente. La Settimana Santa, con le sue processioni, i suoi simboli e la sua intensa spiritualità, trova in queste pagine un’eco potente, capace di restituire ai lettori tutta la sua forza e la sua emozione.

Bonfirraro Editore continua il suo impegno nel raccontare le identità culturali più autentiche, e questa pubblicazione ne è un esempio”, sottolinea l’editore Salvo Bonfirraro.

L’anima di una città è un viaggio duplice e complementare nel cuore pulsante della Settimana Santa nissena. Infatti, il libro si sviluppa su due binari distinti: il primo, fatto di parole, offre una narrazione ricca di storie, pensieri, e riflessioni che attraversano il rituale dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua.

Qui si intrecciano storia e antropologia, mentre si esplorano i momenti salienti della tradizione: la Scinnenza, la Real Maestranza, le Vare e le Varicedde, e il Cristo Nero. Infatti come spiega l’autore Francesco Daniele Miceli, “Abbiamo voluto fermare nel tempo l’emozione di una tradizione che si tramanda da secoli. Questo libro non è solo una testimonianza visiva e narrativa, ma un viaggio nell’anima profonda di Caltanissetta”.

Il secondo binario, quello della fotografia, si immerge invece in una girandola di emozioni contrastanti: dal buio alla luce, dal sacro al profano, dalla morte alla vita, dalla festa al lutto.

Fotografie potenti che non necessitano di didascalie per raccontare la storia, capaci di restituire la sacralità e l’intensità di un evento che vive nell’animo di un’intera comunità.

“Attraverso il mio obiettivo ho cercato di raccontare non solo la bellezza e la suggestione di questi giorni unici, ma anche l’anima delle persone che li vivono con una partecipazione autentica. Ogni immagine cattura un istante irripetibile, un frammento di emozione, il silenzio e la devozione di un popolo, aggiunge il fotografo Umberto Ruvolo.

Tra memoria e futuro: un libro che racconta l’identità di una comunità. L’Anima di una Città è più di un semplice volume: è un omaggio, un ponte tra passato e presente, un documento prezioso per chi ha vissuto questa tradizione e per chi vuole scoprirla.

Un libro destinato a chi desidera immergersi nelle atmosfere della Settimana Santa di Caltanissetta e comprenderne il valore storico, culturale e spirituale.

È un omaggio alla memoria di generazioni che hanno portato avanti questi riti, un tributo alla loro forza e alla loro fede. Entrate, lasciatevi trasportare. Buon viaggio.

Gli autori

Francesco Daniele Miceli

Nato a Palermo nel 1988, è un maestro di scuola primaria e regista teatrale. Fin da piccolo si avvicina al teatro, debuttando con Il Piccolo Principe insieme al Teatro Stabile Nisseno. Si forma teatralmente in tutta Italia, partecipando a corsi, accademie e stage. Nel 2005 crea il suo primo spettacolo, A Simana Santa, in collaborazione con l’amico Corrado Sillitti. Nel 2023/2024 è direttore artistico del festival Inter Vare Oremus presso la sala espositiva delle Vare di Caltanissetta. Attualmente insegna a Catania, collabora con realtà teatrali e musicali come attore, regista e cantante, e pubblica libri per bambini con le Edizioni Paoline.

Con Bonfirraro Editore, nel 2023, insieme a Francesco Luca Ballarò, ha pubblicato La Pasqua in Sicilia, un itinerario storico iconografico e religioso della settimana santa nell’Isola.

Umberto Ruvolo

Nato a Caltanissetta nel 1991, è un fotografo e videografo professionista. Sin da piccolo dimostra di possedere un interesse verso il teatro e le arti grafiche, crescendo scopre che il linguaggio che più lo rappresenta è quello fotografico.

Tra le esperienze lavorative più importanti, vi sono la partecipazione nel 2016 al Festival del cinema di Cannes, Riccione Cinè giornate estive di Cinema, Giffoni Film Festival, Festa del Cinema di Roma e la 73ª Mostra Internazionale d’arte cinematografica – la Biennale di Venezia. Collabora con diverse emittenti televisive del panorama nazionale.

