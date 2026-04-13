A Mondello arriva l’arancina più pesante e grande del mondo: tre giorni di gusto, spettacolo e tradizione.

17 e 18 19 aprile 2026 – un evento tipico destinato ad entrare nella storia e nella cultura dei palermitani: la realizzazione dell’arancina più pesante e grande del mondo.

Per tre giorni consecutivi, viale Regina Elena, a Mondello, di fronte lo stabilimento Charleston – si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dove Maestri artigiani e chef daranno vita ad un’impresa straordinaria, celebrando uno dei simboli più iconici della gastronomia siciliana.





L’iniziativa organizzata da Carmelo Comandè e Roberto Bruno soci fondatori di Sikania Eventi Età, nasce da un progetto ambizioso che punta ad entrare nella storia con il “Guinness World Record” dell’arancina più pesante e grande del mondo.

Figure centrali nella realizzazione dell’evento sono Vincenzo Fiore e Giuseppe genovese con uno staff composto da: Romina Segreto, Vito Genovese, Angelo Alaimo, Vincenzo Alaimo – maestri pasticceri e gastronomi da sempre impegnati a valorizzare le eccellenze del territorio con professionalità e passione punto conosciuti per la loro dedizione per la cura delle loro attività, vissute come una grande famiglia, Vincenzo Fiore Giuseppe genovese rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la riuscita di questa straordinaria impresa portata avanti in sinergia con Roberto Bruno e Carmelo Comandè.





L’evento non è solo una sfida culinaria, ma un vero e proprio progetto culturale e sociale, arricchito dalla presenza di grandi protagonisti del mondo della cucina e della cultura.

Tra gli ospiti d’eccezione chef con il doppio ruolo di giurati:

– Rosario Seidita, Presidente dell’Unione Regionale “Cuochi Sicilia”

– Natale Giunta, chef siciliano a 5 stelle che ha portato la cucina dell’isola nel mondo.

– Mario Puccio, Presidente dell’Associazione provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo

– Marcello Spingola, chef stellato della pizza.





Un importante contributo culturale sarà offerto dal dottore professore Francesco Mercadante che guiderà il pubblico in un viaggio affascinante alla scoperta delle origini dell’arancina, delle sue fasi evolutive e del suo valore storico e identitario.

All’interno di una grande tendostruttura di 250 mq prenderà vita il cuore dello street palermitano: un’area dedicata alle eccellenze gastronomiche con prodotti di elite e aziende che da sempre contribuiscono alla crescita e valorizzazione dello street food in tutta la Sicilia.

Il programma sarà ulteriormente impreziosito da:

– una suggestiva sfilata di abiti d’epoca

– esibizione di danza curate dall’insegnante maestra Vita Bovi, con la partecipazione delle sue allieve e momenti inclusivi che vedranno protagonisti anche i bambini con disabilità.

Spazi dedicati alla prevenzione alla salute in collaborazione con l’azienda Biofarmatec.





I visitatori potranno assistere dal vivo alle diverse fasi di preparazione dell’arancina gigante, partecipare a show cooking, degustare specialità locali e vivere un’esperienza unica all’insegna della cultura, dell’inclusione, e della tradizione.

Un appuntamento imperdibile che celebra l’identità siciliana, promuovendo il territorio di Mondello e l’intera città di Palermo con eccellenza del turismo enogastronomico.

Ingresso libero

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