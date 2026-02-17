Si è conclusa con un successo oltre le aspettative la partecipazione dell’artista siciliano Alessandro Vinci ad ArteGenova 2026, una delle principali fiere italiane dedicate all’arte moderna e contemporanea.

Per Vinci, artista e fondatore del progetto Quadri Su Commissione, si trattava della prima presenza alla manifestazione. Il riscontro è stato immediato: vendite già dal vernissage, contratti chiusi durante i giorni di fiera e nuove commissioni attivate anche online attraverso i suoi canali social mentre l’evento era ancora in corso.

Lo stand ha registrato un’affluenza continua per tutta la durata della fiera. Centinaia di visitatori hanno attraversato lo spazio espositivo per conoscere da vicino il suo lavoro. Molti follower si sono spostati da diverse regioni d’Italia per incontrarlo di persona, mentre nuovi collezionisti hanno scoperto la sua ricerca direttamente in fiera, scegliendo di affidargli la realizzazione di opere su commissione.





Al centro della sua produzione c’è una pittura materica e intensa, profondamente influenzata dall’identità siciliana. La luce, il mare, le correnti, la memoria visiva dell’isola diventano elementi ricorrenti che attraversano le sue opere. Il mare non è soltanto un soggetto, ma una matrice culturale ed emotiva che definisce il suo linguaggio artistico.

Attraverso le opere su commissione, Alessandro Vinci traduce storie personali in immagini contemporanee, mantenendo un legame costante con quella sensibilità mediterranea fatta di profondità, stratificazione e forza identitaria. Un linguaggio che oggi trova apprezzamento nei mercati in cui opera, dall’Italia al Medio Oriente fino agli Stati Uniti.





Il successo registrato ad ArteGenova conferma l’interesse verso un artista capace di coniugare ricerca personale e visione imprenditoriale, portando la Sicilia all’interno di uno dei principali contesti fieristici nazionali.



«Partecipare ad ArteGenova e vedere questo interesse è stata un’emozione forte. Porto sempre con me la mia Sicilia, il mare, la luce e l’energia della mia terra. Anche quando lavoro lontano, l’identità siciliana resta dentro ogni opera. Sapere che questa visione viene riconosciuta e apprezzata in Italia e all’estero mi rende profondamente orgoglioso», racconta Alessandro Vinci.



Il risultato rappresenta un segnale importante per l’arte siciliana contemporanea: talento, radici e visione possono dialogare con il mercato nazionale e internazionale senza perdere autenticità.

Luogo: Sicilia

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.