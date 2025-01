Catania, 10 gennaio 2025 – Dal 18 gennaio all’8 giugno 2025 la Fondazione Brodbeck di Catania presenta la mostra Barbara Cammarata “An Interspecies Journey” a cura di Cesare Biasini Selvaggi e Patrizia Monterosso, un progetto espositivo appositamente ideato e realizzato per gli spazi di via Gramignani, 93.

Basato su un atto di worlding, di creazione di un mondo tanto sciamanico quanto (fanta)scientifico, il percorso della mostra si snoda attraverso due padiglioni monumentali della Fondazione etnea e include oltre 60 dipinti, 10 sculture tessili e alcune installazioni ambientali eseguiti da Barbara Cammarata tra il 2018 e il 2024.

La ricerca dell’artista si è sviluppata da oltre un decennio attraverso diversi medium, in particolare quello pittorico, nell’invenzione di accessi a mondi fantastici, intrapsichici e ultra-mondani, luoghi critici e di soglia, abitati da esseri viventi dal corpo umano e dalle teste animali. “L’essere umano che da tempo, troppo tempo, si è riconosciuto una posizione centrale e superiore rispetto alle altre specie, oggi si ritrova a discutere la sua posizione rispetto a tutto il resto. Antropocentrismo, specismo e postumano sono i punti di partenza della mia pratica”, dichiara Barbara Cammarata.

La mostra

“Il percorso espositivo introduce lo spettatore in uno straordinario viaggio in un mondo nel quale è riconosciuta politicamente e pienamente operativa la metafora di un patto sociale interspecie che lega gli esseri umani al regno animale, vegetale e tecnologico, dove il “simile” e il “diverso” sono compresenti in una dimensione simbiotica di vitalità e crescita, dove la condivisione significa trasformazione etica, morale, filosofica e addirittura religiosa, in grado di generare un nuovo ordine. L’assenza di pareti tradizionali fa in modo che opera e pubblico siano sempre in scena come sul set di Dogville, il nono lungometraggio del regista danese Lars von Trier”, dichiarano i curatori della mostra, Cesare Biasini Selvaggi e Patrizia Monterosso.

Visite: venerdì, sabato e domenica, 16:30 – 20 (ultimo ingresso 19:30, orario invernale). Ingresso gratuito

L’artista

Barbara Cammarata (Caltanissetta, 1977) vive e lavora a Catania. È artista visiva, dal 2024 docente di ruolo di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Catania. Si laurea in Scienze sociali nel 2003 presso l’Università degli Studi di Palermo, studia al Brighton City College e alla University of Brighton, dove consegue il Master Fine Arts nel 2009. Nel 2021 consegue la laurea magistrale presso l’Accademia di Belle Arti di Catania. La sua ricerca artistica si avvale di un metodo transdisciplinare che ha nella pittura il medium principale, tuttavia si esprime anche con opere tessili e installazioni tecnologicamente avanzate. Collabora con architetti, designer e artisti visivi in diversi progetti multidisciplinari di rigenerazione urbana e di innovazione sociale. I suoi lavori sono stati esposti presso diversi musei, fondazioni, gallerie e manifestazioni, nazionali e internazionali, tra cui: Fondazione Oelle (Catania), Fondazione Sant’Elia (Palermo), Gallerie Zoom (Sète), Museo Civico di Noto (Noto), Collica & Partners (Catania), Fondazione Brodbeck (Catania), Palazzo Ciampoli (Taormina), Manifesta 13 (Marseille), Manifesta 12 (Palermo), 57. International Art Exhibition-Venice Biennale, London MET, University of Ulster, BASE Salone del Mobile (Milan), Museo Riso (Palermo), Donà dalle Rose Foundation (Venice), Dimora OZ (Palermo), XV Architecture Exhibition-La Biennale di Venezia, Farm Cultural Park (Favara).

Le sue opere sono presenti presso le collezioni di Fondazione Brodbeck (Catania), Fondazione Donà dalle Rose (Venezia), Farm Cultural Park (Favara).

Luogo: Fondazione Brodbeck, via Gramignani 93, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.