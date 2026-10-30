Una passeggiata nel parco, una giornata da trascorrere all’aperto e un’occasione concreta per dedicare qualche minuto alla propria salute. Domenica 1 novembre, in occasione della Domenica Favorita, l’ASP di Palermo sarà presente con “Le Vie della Prevenzione”, portando camper e ambulatori mobili a Villa Niscemi per offrire ai cittadini un’ampia gamma di prestazioni sanitarie gratuite e con accesso diretto.

Dalle ore 9 alle 13.30 non sarà necessario prenotare: chi rientra nelle fasce d’età previste potrà rivolgersi alle postazioni dell’Azienda sanitaria e accedere ai servizi. Un’opportunità per chi vuole fare prevenzione ma, tra impegni quotidiani e difficoltà organizzative, finisce spesso per rimandarla.





L’offerta comprende: lo screening del tumore della mammella, con mammografia per le donne tra 50 e 69 anni; lo screening del tumore del collo dell’utero, con Pap test o HPV test per le donne tra 25 e 64 anni; e lo screening del tumore del colon-retto, con distribuzione del Sof Test alle persone tra 50 e 69 anni. Saranno inoltre disponibili screening visivo e logopedico per i bambini dai 3 agli 8 anni, screening per HIV, epatite C e sifilide, vaccinazioni, sportello amministrativo, sportello del Programma nazionale Equità nella Salute (PNES) e un Infopoint per orientare i cittadini tra i servizi offerti.

La presenza dell’ASP si estenderà anche alla prevenzione del randagismo. In un’area distinta, al Giardino Vincenzo Florio, accanto allo Stadio delle Palme, sarà possibile ottenere gratuitamente l’applicazione del microchip al proprio cane, nell’ambito delle attività curate dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria.

Tutte le prestazioni sono gratuite e ad accesso diretto.

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