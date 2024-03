L’Asp di Palermo ha attivato questa mattina le prime 2 COT, le centrali operative territoriali, strutture create nell’ambito delle misure del Pnrr (Missione 6 – Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza), che hanno quale obiettivo di assicurare continuità, accessibilità e integrazione della cura e dell’assistenza. Sono state realizzate a Palermo in via Villareale in locali, ristrutturati e rifunzionalizzati, di proprietà aziendale.



Nelle 2 COT, in funzione in questa prima fase 12 ore al giorno 7 giorni su 7 (a regime saranno operative H24), lavorano complessivamente 8 persone, tra infermieri ed operatori informatici.

Con fondi di Pnrr, l’Asp di Palermo sta realizzando complessivamente 10 Ospedali di comunità, 38 Case di comunità, 12 Centrali operative territoriali e un “Ospedale sicuro e sostenibile”, individuato nel nosocomio di Partinico per un investimento complessivo di 93 milioni e 873 mila euro.





