Dopo un anno di programmazione e organizzazione interna, sono stati presentati i documenti necessari per poter registrare Controcorrente. L’Associazione si impegnerà a presentare nei prossimi mesi, interamente il proprio consiglio direttivo. Tra i soci fondatori, i primi 4 membri di quella che sarà ormai la prima vera e propria gestione dell’Associazione, sono nomi conosciuti nel contesto universitario. L’ex Senatore Accademico dell’Università di Messina Danilo Currò che ricoprirà il ruolo di Presidente, i Vice Presidenti saranno Pietro Manganaro, ex Consigliere del Dipartimento Cospecs tra i più rappresentativi di questi ultimi anni e Angelo Sparaino, consigliere del Dipartimento Chi.Bio.Faram più votato alle scorse elezioni universitarie, il Segretario sarà il neo eletto rappresentante degli studenti al CdA dell’Ersu Andrea Sciarrone.

“Sono orgoglioso del lavoro svolto in questi ultimi mesi. Abbiamo costruito un gruppo di giovani, che vogliono mettersi in gioco per la città e per l’Ateneo Peloritano. Messina è una città universitaria e noi ci poniamo come strumento innovativo che possa costituire un rapporto sempre più sinergico tra Unime ed enti locali.”

afferma Danilo Currò.

“La nostra associazione opererà sia nel contesto universitario che in quello territoriale, promuoveremo iniziative che coinvolgeranno gli studenti e i cittadini, con attività di ambito sociale, culturale e sportivo” le parole di Manganaro e Sparaino.

A Settembre, verrà dato inizio alla campagna tesseramenti

